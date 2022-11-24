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NBA'de Cleveland Cavaliers'tan üst üste 4. galibiyet

24.11.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Portland Trail Blazers'ı 114-96 yendi.

NBA'de Cleveland Cavaliers'tan üst üste 4. galibiyet

NBA'e 12 maçla devam edildi. Doğu Konferansı üçüncüsü Cavaliers, Donovan Mitchell'ın 34 sayıyla ön plana çıktığı mücadelede evinde Trail Blazers'ı yenerek art arda 4, sezonun ise 12. galibiyetini aldı.

Cavaliers'ta Jarrett Allen 24 sayı, 13 ribaunt, Darius Garland 24 sayı, 12 asistle galibiyete katkı sağladı. Cedi Osman ise yaklaşık 27 dakika 7 saniye sahada kaldığı müsabakayı 3 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Peş peşe 4, sezonun 8. yenilgisini yaşayan konuk takımda Jusuf Nurkic 22, Jerami Grant 21 ve Anfernee Simons 20 sayı kaydetti.

HORNETS, EVİNDE 76ERS'I GEÇTİ

Charlotte Hornets, milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 107-101 mağlup etti.

Üç maç sonra kazanarak 5. galibiyetini alan ev sahibi Hornets'ta Terry Rozier 22, PJ Washington 19 sayı üretti.

Sezonun 9. yenilgisini yaşayan 76ers'ta Shake Milton 22, De'Anthony Melton 20 sayı buldu. Furkan Korkmaz ise yaklaşık 20 dakika 20 saniye görev yaptı ve 5 sayı, 1 asistlik performans sergiledi.

CELTİCS, MAVERİCKS'E ÜSTÜNLÜK KURDU

Yıldız oyuncular Jayson Tatum ve Luka Doncic'in düellosuna sahne olan maçta Boston Celtics, konuk ettiği Dallas Mavericks'i 125-112'lik skorla geçti.

Tatum, 37 sayı, 13 ribaunt, 5 asist, 2 blok üreterek Doğu Konferansı lideri Celtics'in 14. galibiyetinde başrol oynadı.

Mavericks'te ise Doncic'in 42 sayı, 8 ribaunt, 9 asistlik katkısı, sezonun 8. mağlubiyetini engelleyemedi.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Philadelphia 76ers: 107-101

Cleveland Cavaliers-Portland Trail Blazers: 114-96

Indiana Pacers-Minnesota Timberwolves: 101-115

Atlanta Hawks-Sacramento Kings: 115-106

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 125-112

Miami Heat-Washington Wizards: 113-105

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 98-112

Milwaukee Bucks-Chicago Bulls: 113-118

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 126-131 (Uzatmada)

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 110-129

Utah Jazz-Detroit Pistons: 116-125

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 124-107

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