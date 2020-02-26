NBA'de Doğu Konferansı'nın zirvesindeki maçı Bucks kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın lideri Bucks ile 2. sırasındaki Raptors arasındaki mücadelenin galibi, 108-97'lik skorla konuk ekip Bucks oldu.
Bucks'ı galibiyete, 22 sayı, 8 ribauntla oynayan Khris Middleton ve 19 sayı, 19 ribaunt, 8 asist üreten Giannis Antetokounmpo taşıdı. Son şampiyon Raptors'ta Pascal Siakam 22 sayı, 6 ribaunt, Fred VanVleet ise 14 sayıyla karşılaşmayı tamamladı.
Batı Konferansı'nın zirvesindeki Los Angeles Lakers, sahasında New Orleans Pelicans'ı 118-109 yenerek üst üste 6. galibiyetini aldı.
40 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üreten Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, kendi adına sezonun en yüksek skoruna ulaştı.
Anthony Davis 21 sayı, 14 ribaunt, 6 blok, Danny Green de 17 sayı, 5 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı. Pelicans'ta Brandon Ingram 34 sayı, 7 ribaunt, Zion Williamson ise 29 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.
Indiana Pacers-Charlotte Hornets: 119-80
Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 97-108
Chicago Bulls-Oklahoma City Thunder: 122-124
Denver Nuggets-Detroit Pistons: 115-98
Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans: 118-109
Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 106-118
Golden State Warriors-Sacramento Kings: 94-112
(AA)
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