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NBA'de Furkan Korkmaz'dan Toronto'ya 19 sayı

24.02.2021 10:28 | Son Güncelleme:
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NBA'de Furkan Korkmaz'dan Toronto'ya 19 sayı

NBA’de milli basketbolcu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Amalie Arena'da karşılaştığı Toronto Raptors’ı 109-102 mağlup etti. Furkan, 28 dakika parkede kaldı ve 19 sayı, 7 ribaund ve 2 asist ile oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 9 maçla devam edilirken, Doğu Konferansı'nın zirvesindeki Philadelphia 76ers, konuk olduğu Toronto Raptors'ı 109-102 mağlup etti.

76ers'ta Tobias Harris 23 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Furkan Korkmaz 19 sayı, 7 ribaunt, 2 asist ve Joel Embiid 18 sayı, 12 ribaunt üretti. Raptors'ta Norman Powell 24 sayı, 6 asist, 3 top çalma, Pascal Siakam ise 22 sayı, 7 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynadı.

CEDİ'NİN TAKIMI 10 MAÇ SONRA KAZANDI

Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks'ı 112-111 yenerek mağlubiyet serisini sonlandırdı. Ev sahibi Cavaliers'ı galibiyete, 29 sayı, 5 asist üreten Collin Sexton ve 17 sayı, 8 asistle mücadele eden Darius Garland taşıdı. Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 11 sayı, 3 asist, 2 ribauntla müsabakayı tamamladı. Hawks'ta Trae Young'ın 28 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Kevin Huerter'in 22 sayı, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Detroit Pistons: 93-105

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 112-111

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 127-118

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 102-109

Dallas Mavericks-Boston Celtics: 110-107

New York Knicks-Golden State Warriors: 106-114

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 139-112

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 111-106

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 135-116

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