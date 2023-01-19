SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. NBA'de ilk isabetli üçlüğü atan Chris Ford, vefat etti

NBA'de ilk isabetli üçlüğü atan Chris Ford, vefat etti

19.01.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) üç sayı çizgisinin gerisinden ilk isabetli sayıyı atan eski oyuncu ve başantrenör Chris Ford, 74 yaşında vefat etti.

NBA'de ilk isabetli üçlüğü atan Chris Ford, vefat etti

NBA'den yapılan açıklamada, Chris Ford'un vefat ettiği belirtilerek, ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı dilendi.

Ford'un ölüm nedeni ailesi tarafından açıklanmazken, ABD basınında yer alan haberlere göre, Ford geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

NBA'e üç sayı kuralının geldiği 1979 yılında Boston Celtics forması giyen Chris Ford, takımının 12 Ekim 1979'da Houston Rockets'la oynadığı karşılaşmada, ligin ilk isabetli üçlüğünü atarak tarihe geçmişti.

Celtics formasıyla 1981'de oyuncu olarak şampiyonluk sevinci yaşayan Ford, takımın yardımcı antrenörlüğünü üstlendiği 1983-90 yılları arasında da iki kez aynı başarıyı tekrarlamıştı.

Boston Celtics'te 1990-95 yılları arasında bu kez başantrenör olarak görev alan Ford, Milwaukee Bucks, Los Angeles Clippers ve Brandeis University'yi çalıştırmasının ardından 2004 yılında Philadelphia 76ers kulübünde antrenörlük kariyerini sonlandırmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Usain Bolt'a hayatının şoku!Usain Bolt'a hayatının şoku!
Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi!
Galatasaray'da keyif kalmadı! Takımın yıldızı sezon sonunda gidiyor...Galatasaray'da keyif kalmadı! Takımın yıldızı sezon sonunda gidiyor...
Anahtar Kelimeler:
NBA atan ligi da, yapılan açıklama kulübün

En Çok Okunan Haberler

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Ortaylı o dönemi anlattı: Kadınlar sarayda tangayla geziyor, çıplak görünmekten...

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi!

Fenerbahçe'de can sıkan Arda Güler gelişmesi!

Mesut Özil'in son halini gören hayranları adeta şoke oldu!

Mesut Özil'in son halini gören hayranları adeta şoke oldu!

Weghorst ilk maçına çıktı! Mücadele 2 gol...

Weghorst ilk maçına çıktı! Mücadele 2 gol...

Galatasaray transferde çok ama çok büyük oynuyor!

Galatasaray transferde çok ama çok büyük oynuyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.