NBA'de Knicks, Warriors'ı 21 sayı geriden gelerek mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks, milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven'in forma giydiği Golden State Warriors'ı 110-107 yendi.

Cevdet Berker İşleyen

Madison Square Garden'da Warriors'ı ağırlayan Doğu Konferansı üçüncüsü Knicks, 21 sayı geriden gelerek rakibini mağlup etti ve üst üste 3 olmak üzere 44. galibiyetini aldı.

Knicks'te Jalen Brunson 30 sayı, 9 asist ve Karl-Anthony Towns 17 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Karşılaşmaya Al Horford, Stephen Curry, Jimmy Butler, Draymond Green gibi oyuncularından yoksun çıkan Warriors ise peş peşe 5, sezonun 35. yenilgisini yaşadı. Konuk takımda Brandin Podziemski 25 ve Quinten Post 22 sayı attı.

Warriors ile 10 günlük sözleşme imzalayan Ömer Faruk Yurtseven ise yaklaşık 13 dakika süre aldığı ilk maçını 4 ribauntla tamamladı.

ADEM BONA'DAN 2 SAYI, 6 RİBAUNT

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 109-103 mağlup etti.

Bu sezon 37. galibiyetine ulaşan 76ers'ta Quentin Grimes 31 ve Justin Edwards 21 sayı kaydetti. Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 13 dakika sahada kaldığı mücadelede 2 sayı, 6 ribaunt, 1 blok üretti.

Sezonun 36. mağlubiyetini yaşayan Trail Blazers'ta ise Deni Avdija 25 ve Jerami Grant 20 sayı buldu.

