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NBA'de Nets, Celtics deplasmanından galip ayrıldı

NBA HABERLERİ  | 26.12.2020 10:52 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, Boston Celtics'i 123-95 mağlup etti.

NBA'de Nets, Celtics deplasmanından galip ayrıldı

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Celtics ile Nets arasındaki mücadeleyi, misafir ekip Nets kazandı.

2'de 2 yapan Nets'i galibiyete, 37 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten Kyrie Irving ve 29 sayı kaydeden Kevin Durant taşıdı. Celtics'te Jaylen Brown 27 sayı, 8 ribaunt, Jason Tatum ise 20 sayı, 8 ribauntla mücadele etti.

BUCKS'TAN WARRİORS'A 39 SAYI FARK

2015'ten 2019'a kadar peş peşe 5 final oynayan ve 3 şampiyonluk kazanan Golden State Warriors, önemli oyuncularının yaşadığı sakatlıklar yüzünden geçen sezon lig sonuncusu olmasının ardından 2020-21 sezonuna da kötü başladı.

Milwaukee Bucks, sahasında oynadığı Warriors karşılaşmasından 138-99 galip ayrıldı. İlk maçında Nets'ten 26 sayı fark yiyen Warriors, ikinci maçını da farklı kaybetti. Bucks'ta Khris Middleton, 31 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Giannis Antetokounmpo 15 sayı, 13 ribaunt, kenardan oyuna giren Bobby Portis de 10 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza attı.

Warriors'ta ise Stephen Curry'nin 19 sayı, 6 asist ve çaylak oyuncu James Wiseman'ın 18 sayı, 8 ribaunt, 3 blokluk performansı, mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 111-98

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 138-99

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 95-123

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 138-115

Denver Nuggets-Los Angeles Clippers: 108-121

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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