NBA'de Nuggets, Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta Blazers'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, sahasında Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta Portland Trail Blazers'ı 137-132 yendi.

Cevdet Berker İşleyen

Ball Arena'daki karşılaşmada, Nikola Jokic 35 sayı, 13 asist ve 14 ribauntla "triple-double" yaptı.

Sezonun 51. galibiyetini alan Nuggets'ta, Aaron Gordon 23, Jamal Murray 20 ve Cameron Johnson 17 sayıyla oynadı.

Blazers'da Donovan Clingan 18 sayı, 12 ribaundla "double-double" yaparak maçı tamamladı. Toumani Camara 30 ve Deni Avdija 26 sayı kaydetmesine rağmen sezonunun 39. mağlubiyetini önleyemedi.

BRUNSON VE TOWNS, KNİCKS'İ GALİBİYETE TAŞIDI

State Farm Arena'daki mücadelede New York Knicks, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 108-105 mağlup etti.

Knicks'de, Jalen Brunson 30 sayı, 13 asist ve Karl-Anthony Towns 21 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.

Hawks'da Nickeil Alexander-Walker 36 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Jalen Johnson 21 sayı, 11 ribaunt ve Dyson Daniels 11 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptı.

