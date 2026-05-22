Galadaki 'hiyerarşi' krizi dikkat çekmişti! Pelin Karahan sessizliğini bozdu

Başrollerini; Pelin Karahan, Seçkin Özdemir, Nurseli İdiz ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin paylaştığı dikey dizi "Düşes"in galasında oyuncular arasında soğuk rüzgarlar estiği görülmüştü.

Galada Pelin Karahan, duyduğu heyecanı dile getirerek "Türkiye'de çok güçlü kadın var. Güçlü olmak isteyen kadınlara feyz olacak" dedikten sonra araya giren Nurseli İdiz, "Kısaca hepimizin söyleyeceğini özetledi" ifadelerini kullanmıştı.

Erdal Özyağcılar, daha sonra kendisine seslenen gazetecilere dönüp, "Beni almayın, burada yapımcımız var, yönetmenimiz var. Bir sıralama, hiyerarşi var. Yapımcıdır, yönetmendir... Bu hiyerarşik yapıyı bozmayalım" diyerek, tepkisini dile getirmişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Galada Erdal Özyağcılar'ın röportaj sırasıyla ilgili yaptığı çıkışın ardından gözlerin çevrildiği rol arkadaşı Pelin Karahan, konuya ilişkin sessizliğini ilk kez bozdu.

Karahan açıklamasında, “Hayır hayır. Asla bak bunu gerçekten yeri gelmişken söyleyeyim. Asla öyle bir müdahale yok. Erdal Özyağcılar çok esprili bir adamdır, tanıyanlar bilir siz de az çok bilirsiniz. O gün aşırı keyifliydik, aşırı eğlendik. Hiç öyle bir gerginlik yok. O sadece nezaket olarak benden sonra yapımcıya ve yönetmenimize vermek istedi. Sonra herkes zaten o yönlendirdi, Nurseli ablayı yanaklarından öptü. Gayet güle oynaya çok keyifli bir galaydı. Öyle bir şey çıktı ama alakası yok yani.

Hiç yani, bunlar nereden çıkıyor? Oradaki basındaki arkadaşlarımız olsa zaten söylerler. O kadar güldük ki kahkahalarla geçti yani. Tamamen Erdal abinin esprili kişiliğiyle alakalı. Saygım sonsuz, onun da bize sevgisi sonsuzdur” diyerek haklarında çıkan polemik iddialarını net bir şekilde yalanladı.