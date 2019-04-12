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NBA'de play-off heyecanı başlıyor

NBA HABERLERİ  | 12.04.2019 11:26 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off maçları heyecanı yaşanacak.

NBA'de play-off heyecanı başlıyor

NBA'de 2018-19 sezonu play-off-turu heyecanı 4 maçla başlayacak. Son 4 yılda 3 kez şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza atan Golden State Warriors, bu sezon da zirvenin en önemli favori adayı olarak öne çıkıyor.

Batı Konferansı'nı 57 galibiyetle lider tamamlayan Golden State Warriors, ilk turda konuk edeceği Los Angeles Clippers'la 15 Nisan Pazartesi TSİ 03.00'te karşılaşacak.

Doğu Konferansı'nı 60 galibiyetle lider tamamlayarak şampiyonluğun diğer favori adayı konumundaki milli oyuncu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks ise ağırlayacağı Detroit Pistons ile 15 Nisan Pazartesi TSİ 02.00'de maça çıkacak.

NBA'in ilk play-off karşılaşması ise milli oyuncu Furkan Korkmaz'ın formasını terlettiği Doğu Konferansı 3'üncüsü Philadelphia 76ers ile Brooklyn Nets arasında yarın TSİ 21.30'da başlayacak.

NBA'de 2018-19 sezonu play-off eşleşmeleri ve ilk maçlar şöyle:

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

Doğu Konferansı:

Milwaukee Bucks (1) - Detroit Pistons (8)

Toronto Raptors (2) - Orlando Magic (7)

Philadelphia 76ers (3) - Brooklyn Nets (6)

Boston Celtics (4) - Indiana Pacers (5)

Batı Konferansı:

Golden State Warriors (1) - Los Angeles Clippers (8)

Denver Nuggets (2) - San Antonio Spurs (7)

Portland Trail Blazers (3) - Oklahoma City Thunder (6)

Houston Rockets (4) - Utah Jazz (5)

İLK MAÇLAR

Philadelphia 76ers-Brooklyn Nets

Toronto Raptors-Orlando Magic

Golden State Warriors-Los Angeles Clippers

Denver Nuggets-San Antonio Spurs

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