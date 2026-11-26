Melissa Vargas, voleybol sahasındaki sıra dışı sıçrayışı ve etkileyici smaçlarıyla kendine özgü bir imaj oluşturdu. Voleybolseverlerin "Vargas Airlines" lakabını taktığı milli yıldız, ismini ve kendisiyle özdeşleşen havadaki pozunu marka olarak tescil ettirdi. Ancak Vargas'ın karakteristik hareketini izinsiz şekilde tescil ettiren bir kişiyle mahkemelik olduğu öne sürüldü.

O POZU TESCİL ETTİRDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe'nin Küba asıllı yıldızı Melissa Vargas, yüksek sıçrama kabiliyeti ve havada uzun süre kalıyormuş izlenimi veren vuruşlarıyla tanınıyor. Bu özelliği nedeniyle taraftarların "Vargas Airlines" olarak adlandırdığı başarılı voleybolcu, adını ve soyadını içeren markanın yanı sıra kendisiyle özdeşleşen smaç pozunu da Türk Patent ve Marka Kurumu'nda tescil ettirdi.

Ancak iddiaya göre Birkan Ç. isimli bir kişi, Vargas'ın 2023 yılında Avrupa şampiyonluğu yaşamasının ardından dünya genelinde tanınırlığının artmasıyla harekete geçti. Söz konusu kişinin, milli voleybolcunun havadayken gerçekleştirdiği vuruşu siyah silüet şeklinde tasarlayarak marka başvurusunda bulunduğu ve tescil işlemini tamamladığı belirtildi.

VARGAS MAHKEMEYE BAŞVURDU

Kendisinin şöhretinden ve kamuoyundaki bilinirliğinden haksız şekilde yararlanılmaya çalışıldığını savunan Melissa Vargas, konuyu yargıya taşıdı. Milli voleybolcu, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde dava açarak söz konusu markanın hükümsüz sayılmasını ve sicilden silinmesini istedi.

Vargas'ın avukatı Mehmet Tokdemir tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde ise şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilin kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelen bu görselin hiçbir izin olmadan Birkan Ç. tarafından tescil edilmesi hukuka aykırıdır. Müvekkilin kamuoyundaki itibarını kendi uhdesine geçirmeye çalışan Birkan Ç.’nin, şantaj ve haksız menfaat elde etme amacıyla gerçekleştirdiği kötü niyetli tescilin hükümsüzlüğüne karar verilmesini ve markanın sicilden silinmesini talep ediyoruz"