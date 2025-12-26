SPOR

NBA'de Rockets, Lakers deplasmanında farklı kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 117-96 yendi.

Berker İşleyen

Altı oyuncunun çift hanelere ulaştığı Rockets'ta, Amen Thompson 26 sayıyla en skorer isim oldu. Kevin Durant, 25 sayı, 8 asist, Alperen Şengün 14 sayı, 12 ribauntla galibiyete katkıda bulundu.

Milli basketbolcu, Lakers'ın ilk beşinin toplam ribaunt sayısı kadar ribaunt aldı.

Üst üste üçüncü mağlubiyetini elde eden Lakers'ta Luka Doncic 25, LeBron James ise 18 sayı kaydetti.

Doncic ve James, 3 sayı çizgisinden 11 atışta 4 isabet bulurken, takımın 16 top kaybının 9'u iki yıldızdan geldi.

SPURS KARŞISINDA 2 HAFTADA 3 MAĞLUBİYET

San Antonio Spurs, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 117-102 yenerek iki hafta içinde son şampiyon karşısında üçüncü galibiyetini aldı.

De'Aaron Fox'un 29 sayıyla oynadığı Spurs'te Victor Wembanyama 19 sayı, 11 ribaunt, Stephon Castle 19 sayı, 7 asistlik performans sergiledi.

Shai Gilgeous-Alexander'ın 22 sayı attığı Thunder'da ise Isaiah Hartenstein 13 sayı, 12 ribaunt, Chet Holmgren 10 sayı, 12 ribauntla parkeden ayrıldı.

Spurs üst üste 8. galibiyetini alırken, Thunder bu sezon 5. mağlubiyetini yaşadı.

JOKİC, 56 SAYIYLA TAKIMINI SIRTLADI

Denver Nuggets, All-Star yıldızı Nikola Jokic'in 56 sayı, 16 ribaunt, 15 asistle "triple double" yaptığı maçta Minnesota Timberwolves'u uzatmada 142-138 mağlup etti.

Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, 10 asist, Tim Hardaway Jr. 19, Spencer Jones 12 sayıyla oynadı.

Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 44, Julius Randle'ın 32 sayılık çabası mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

NBA
