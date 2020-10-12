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NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers!

NBA HABERLERİ  | 12.10.2020 07:49 | Son Güncelleme

Miami Heat'i 106-93 mağlup eden Los Angeles Lakers, final serisini 4-2 kazanarak NBA'de şampiyonluğa ulaştı.

NBA'de şampiyon Los Angeles Lakers!

NBA'de şampiyon belli oldu. Final serisinde Miami Heat'i 4-2 mağlup eden Los Angeles Lakers, 17. NBA şampiyonluğuna ulaştı.

Lakers'ın 106-93 kazandığı maçta LeBron James ön plana çıktı. 28 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle maçı triple-double ile tamamlayan LeBron James, final serisinin de MVP'si seçildi.

Lakers'ta Anthony Davis 19 sayı ve 15 ribaunt ile oynarken Miami Heat'te ise Bam Adebayo 25 sayı, 19 ribauntluk performans sergiledi. Jimmy Butler ise 12 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle oynadı.

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