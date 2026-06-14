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NBA’de şampiyon New York Knicks

NBA finalinde New York Knicks, San Antonio Spurs’ü 94-90 mağlup ederek seriyi 4-1 yaptı ve 53 yıl sonra şampiyonluğa ulaştı.

NBA’de şampiyon New York Knicks

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli oldu. Final serisi 5. maçında San Antonio Spurs ile New York Knicks karşı karşıya geldi. Frost Bank Center’da oynanan karşılaşmadan 94-90 galip çıkan Knicks, 53 yıl aradan sonra şampiyonluğa uzandı. New York Knicks’te Jalen Brunson 45 sayı, 3 ribaunt, 3 asist ile galibiyette büyük rol oynarken Mikal Bridges 14 ve Josh Hart 13 sayıyla galibiyete katkıda bulunan isimler oldu.

San Antonio Spurs’ta ise Dylan Harper’ın 25 sayı, 5 ribaunt ve Victor Wembanyama’nın 19 sayı, 14 ribauntluk performansları mağlubiyete engel olamadı.

KNİCKS 53 YIL ARADAN SONRA ŞAMPİYON

NBA’de şampiyon New York Knicks 1

New York Knicks, NBA’de 1970 ve 1973’ün ardından üçüncü şampiyonluğunu elde etti. 53 yıl sonra şampiyonluğa uzanan Knicks, bu sezon NBA Kupası’nı da kazanarak, lig tarihinde duble yapan ilk takım oldu.

JALEN BRUNSON, FİNALLERİN MVP’Sİ SEÇİLDİ

NBA’de şampiyon New York Knicks 2

Şampiyon takımda Jalen Brunson 32.6 sayı, 4.6 asist, 4.2 ribaunt ortalamaları ile 2026 NBA finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Brunson, Michael Jordan, Giannis Antetokounmpo ve Bob Pettit’in ardından NBA Finalleri’nde bir seriyi bitiren maçta en az 45 sayı kaydeden dört oyuncudan biri oldu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NBA New York Knicks
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