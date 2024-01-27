NBA'de tarihe geçen performans! Luka Doncic yok artık dedirtti...

Mavericks'in deplasmanda Hawks'ı 148-143 yendiği karşılaşmaya, 73 sayı atan Doncic damga vurdu.

Hawks karşısında kariyerinin en yüksek sayısına ulaşan 24 yaşındaki basketbolcu, NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde 4. sıraya yerleşti.

Sloven basketbolcu, Philadelphia 76ers'ın San Antonio Spurs'ü 133-123 yendiği maçta 70 sayı atan Joel Embiid'i geride bırakarak NBA'de bu sezonun en yüksek sayısına da ulaşmış oldu.

NBA'DE BİR MAÇTA EN FAZLA SAYI ATAN OYUNCU CHAMBERLAIN

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncu rekoru, 1962'de Philadelphia Warriors adına New York Knicks'e karşı 100 sayı kaydeden Wilt Chamberlain'e ait.

Chamberlain ayrıca, NBA tarihinde bir maçta 70 sayı barajına 6 kez ulaşma başarısı gösterdi.

NBA'de bir maçta 70 sayı barajına ulaşan oyuncular listesinde Chamberlain ve Doncic dışında Kobe Bryant, David Thompson, Damian Lillard, Elgin Baylor, David Robinson, Donovan Mitchell, Devin Booker ve Joel Embiid yer alıyor.

KOBE BRYANT, 81 SAYIYLA İKİNCİ SIRADA

Efsane isimlerden Kobe Bryant, Los Angeles Lakers formasıyla 2006'da Toronto Raptors'a karşı kaydettiği 81 sayıyla NBA tarihinde bir maçta en fazla sayı atan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

NBA'de bir maçta en fazla sayı atan oyuncular listesinde Chamberlain, ilk 5 performansın 4'üne sahip durumda. Chamberlain, 1962'de bir maçta attığı 100 sayı dışında 1961'de 78, 1962'de ise 2 kez 73 sayı kaydetme başarısı gösterdi.





