NBA'de Timberwolves, Grizzlies'i Anthony Edwards'ın 44 sayısıyla 141-125 yendi

Grizzlies'in yıldızı Ja Morant 36 sayı kaydederken, takım arkadaşı Desmond Bane de 28 sayı, 9 asistle oynadı.
47'şer galibiyeti ve 33'er mağlubiyeti bulunan iki takım, Memphis Grizzlies ve Minnesota Timberwolves, Batı konferansında sırasıyla 7. ve 8. sırada bulunuyor.
Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 114-112
Detroit Pistons-New York Knicks: 115-106
Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 109-133
Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans: 136-111
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 125-141
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