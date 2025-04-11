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  4. NBA'de Timberwolves, Grizzlies'i Anthony Edwards'ın 44 sayısıyla 141-125 yendi

NBA'de Timberwolves, Grizzlies'i Anthony Edwards'ın 44 sayısıyla 141-125 yendi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.04.2025 13:54
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NBA'de 5 maç yapıldı. FedExForum'da oynanan müsabakada Julius Randle 31 sayı, 10 ribaunt ile "double double" yaparak Timberwolves'un galibiyetinde pay sahibi oldu. İşte detaylar...

NBA'de Timberwolves, Grizzlies'i Anthony Edwards'ın 44 sayısıyla 141-125 yendi

Grizzlies'in yıldızı Ja Morant 36 sayı kaydederken, takım arkadaşı Desmond Bane de 28 sayı, 9 asistle oynadı.

47'şer galibiyeti ve 33'er mağlubiyeti bulunan iki takım, Memphis Grizzlies ve Minnesota Timberwolves, Batı konferansında sırasıyla 7. ve 8. sırada bulunuyor.

SONUÇLAR

Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 114-112

Detroit Pistons-New York Knicks: 115-106

Brooklyn Nets-Atlanta Hawks: 109-133

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans: 136-111

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 125-141

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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