NBA normal sezonunda Houston Rockets ile Philadelphia 76ers, Toyota Center'da karşı karşıya geldi. İki milli basketbolcumuz Alperen Şengün ve Adem Bona'yı buluşturan mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Karşılaşma boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan Houston Rockets, Philadelphia 76ers'ı 131-93 mağlup etti. Rakibine 38 sayı fark atan Houston ekibi, bu sonuçla üst üste üçüncü galibiyetini kazanırken sezonun 15. zaferine ulaştı.

EN SKORER İSİM: ALPEREN ŞENGÜN

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, ortaya koyduğu performansla karşılaşmanın yıldızlarından biri oldu. Yaklaşık 31 dakika süre alan 23 yaşındaki basketbolcu, 21 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist üreterek takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Mücadelenin en skorer ismi olmayı başaran Alperen'e Houston'da Amen Thompson 20 sayıyla, Jabari Smith Jr. ise 17 sayıyla eşlik etti.

ADEM BONA 8 SAYI KAYDETTİ

Philadelphia 76ers'ın milli oyuncusu Adem Bona da karşılaşmada yaklaşık 27 dakika parkede kaldı. Genç basketbolcu, mücadeleyi 8 sayı, 7 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.

Konuk ekipte Tyrese Maxey 17 sayı üretirken Kentavious Caldwell-Pope ve VJ Edgecombe 14'er sayıyla oynadı. Önemli yıldızlarından yoksun sahaya çıkan Philadelphia, Houston karşısında farklı mağlubiyete engel olamadı.

Bu sonuçla sezonun beşinci yenilgisini yaşayan 76ers'ın galibiyet serisi de sona erdi.