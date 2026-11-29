Beşiktaş'ın Hapoel Beer Sheva ile Batum'da oynadığı Avrupa Ligi karşılaşmasında siyah beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesi uluslararası platforma taşındı. İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumu'nda konuşan Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) temsilcisi Dr. Elçin Başol, Batum'da yaşananları gündeme getirmek istedi.

Türkiye'deki Abhaz diasporası adına söz alan Başol, Abhaz halkının izolasyonu ve Ahıska Türklerinin yerinden edilmesi konularına değindikten sonra Gürcistan'ı eleştirdi. Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahaleyi anlatmaya başladığı sırada “Beşiktaş taraftarlarına saldıran Gürcistan…” diyen Başol'un konuşması, oturum başkanı tarafından kesildi.

"ERKEN SEVİNMESİNLER"

Konuşmasını tamamlayamayan Başol, forumun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mücadelenin yalnızca kürsülerle sınırlı olmadığını vurgulayan akademisyen, Gürcistan temsilcilerinin yarım kalan konuşmasına dahi cevap verdiğini belirterek, “Gürcistan’a erken sevinmemesini tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş taraftarlarının Filistin bayrağı açması ve "İşgale İsyan, Filistin'e Özgürlük" pankartı taşıması üzerine Gürcü polisinin gerçekleştirdiği sert müdahale, karşılaşmanın 26. dakikada durmasına neden olmuştu.

Futbolcuların ve hakemlerin soyunma odasına gitmesinin ardından yeniden başlayan mücadeleyi Beşiktaş 2-1 kazanmıştı. Taraftarlar ise olayların ardından sağ salim dönmüştü. Yaşananlar Türkiye'de büyük tepki toplarken, Süper Lig kulüpleri de Gürcü polisinin müdahalesini kınamıştı.