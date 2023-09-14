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NBA'de yıldız oyuncuların dinlendirilmesine kısıtlama getirildi

14.09.2023 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2023-24 sezonunda bir takım, aynı maçta sadece tek bir yıldız oyuncusunu dinlendirebilecek.

Normal sezondaki yoğun maç trafiği ve lig sonlarına doğru derecelerin belli olması gibi gerekçelerle NBA takımı başantrenörlerinin sıklıkla başvurduğu yöntemler arasında yer alan yıldız oyuncuların dinlendirilmesine kısıtlama getirildi.

NBA'den yapılan açıklamada, lig paydaşlarının katıldığı toplantıda alınan kararla, bu sezon bir takım, sakatlık gerekçesi hariç bir maçta en fazla bir yıldız oyuncusunu dinlendirebilecek. Özellikle, ABD kanallarından canlı yayınlanan maçlarda, yıldız oyuncuların oynatılması zorunlu hale gelecek.

Yıldız oyuncu kriteri ise "önceki üç sezon içinde All-Star veya All-NBA takımına seçilme" olarak belirlendi. Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan NBA Başkanı Adam Silver, "Bu ligin bir prensibi var. Sağlıklı bir oyuncuysanız, oynamanız beklenir." ifadelerini kullandı.

Bu kurala uymayan takımlara ise yüksek miktarda para cezası verilecek. Buna göre, takımların ilk ihlal için 100 bin, ikincisi için 200 bin dolar ödemesi gerekecek. Sonraki ihlallerin her birinde ise birer milyon dolar ceza uygulanacak.

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