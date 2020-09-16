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NBA'de yılın 5'leri belirlendi

NBA HABERLERİ  | 16.09.2020 23:26 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yılın en iyi birinci, ikinci ve üçüncü 5'i belirlendi.

NBA'de yılın 5'leri belirlendi

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James ile Milwaukee Buckslı Giannis Antetokounmpo, oyların tamamını alarak 500 puanla yılın en iyi 5'ine seçildi.

Toplamda 16. kez en iyiler listesine giren LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Tim Duncan ve Kobe Bryant'ı geçerek bu alandaki rekorun sahibi oldu.

Houston Rockets'tan James Harden 474 puanla, Los Angeles Lakers'tan Anthony Davis 455 puanla, Dallas Mavericks'ten Luka Doncic ise 416 puanla yılın en iyi 5'ine seçildi.
NBA'de yılın en iyi 5'leri şu oyunculardan oluştu:

Yılın en iyi 5'i: LeBron James (Los Angeles Lakers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), James Harden (Houston Rockets), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Luka Doncic (Dallas Mavericks).

Yılın en iyi ikinci 5'i: Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Pascal Siakam (Toronto Raptors).

Yılın en iyi üçüncü 5'i: Jayson Tatum (Boston Celtics), Jimmy Butler (Miami Heat), Rudy Gobert (Utah Jazz), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Russell Westbrook (Houston Rockets).

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