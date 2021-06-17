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NBA'de yılın çaylağı LaMelo Ball

17.06.2021 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde Charlotte Hornets forması giyen LaMelo Ball, yılın çaylak oyuncusu seçildi.

NBA'de yılın çaylağı LaMelo Ball

NBA'den yapılan açıklamaya göre bu sezon 51 maçta 15,7 sayı, 6,1 asist, 5,9 ribaunt, 1,6 top çalma ortalamalarıyla oynayan 19 yaşındaki ABD'li basketbolcu, oylamada rakiplerini geride bırakarak yılın çaylağı ödülünü kazandı.

Oylamada Minnesota Timberwolves'tan Anthony Edwards ikinci, Sacramento Kings'ten Tyrese Haliburton ise üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan Ball, Larry Johnson (1991-92) ve Emeka Okafor'dan (2004-05) sonra bu ödülü kazanan üçüncü Charlotte oyuncusu oldu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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NBA
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