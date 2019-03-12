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NBA'de yumruk yumruğa kavga

NBA HABERLERİ  | 12.03.2019 14:05 | Son Güncelleme

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors maçında kavga çıktı. Yumruk yumruğa birbirine giren Serge Ibaka ile Marquese Chriss oyundan ihraç edildi.

NBA'de yumruk yumruğa kavga

NBA'de Cleveland Cavaliers ile Toronto Raptors arasında oynanan mücadelede kavga çıktı. 3. çeyrekte, Serge Ibaka bir pozisyonda kendini yerde buldu. Marquese Chriss’e siinirlenen İspanyol oyuncu rakibine saldırdı. İki oyuncu da ihraç edildi.

Doğu Konferansı'nda sondan 2. sırada yer alan Cleveland Cavaliers, zirve mücadelesi veren rakibi Toronto Raptors'ı 126-101 mağlup etmeyi başardı. Milli basketbolcumuz Cedi Osman maçta 19 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performans sergiledi.

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NBA serge ibaka Marquese Chriss cleveland cavaliers toronto raptors

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