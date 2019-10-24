NBA'in en çok kazananı yine Lebron James

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla kazanan oyuncusu, 92,4 milyon dolarlık geliriyle Los Angeles Lakers'ın yıldızı Lebron James oldu. Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, 2019-2020 sezonunun en çok kazanan NBA oyuncularına yer verildi.
Lebron James, 55 milyonu sponsorlardan olmak üzere 92,4 milyon dolarlık geliriyle üst üste 6. kez NBA'in en çok kazanan basketbolcuları listesinde zirvede yer aldı. Sıralamada Golden State Warriors'tan Stephen Curry 85,2 milyon, Brooklyn Nets'ten Kevin Durant 73,2 milyon dolarla James'i takip etti.
NBA'in en fazla kazanan 10 basketbolcusu şunlar:
Lebron James (Los Angeles Lakers): 92,4 milyon dolar
Stephen Curry (Golden State Warriors): 85,2 milyon
Kevin Durant (Brooklyn Nets): 73,2 milyon
Russell Westbrook (Houston Rockets): 56,5 milyon
James Harden (Houston Rockets): 55,2 milyon
Kyrie Irving (Brooklyn Nets): 51,7 milyon
Klay Thompson (Golden State Warriors): 47,7 milyon
Chris Paul (Oklahoma City Thunder): 46,5 milyon
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks): 45,8 milyon
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