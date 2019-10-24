NBA'in en çok kazananı yine Lebron James

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) en fazla kazanan oyuncusu, 92,4 milyon dolarlık geliriyle Los Angeles Lakers'ın yıldızı Lebron James oldu. Forbes dergisinin maaş ve sponsor gelirlerini hesaba katarak hazırladığı listede, 2019-2020 sezonunun en çok kazanan NBA oyuncularına yer verildi.

Lebron James, 55 milyonu sponsorlardan olmak üzere 92,4 milyon dolarlık geliriyle üst üste 6. kez NBA'in en çok kazanan basketbolcuları listesinde zirvede yer aldı. Sıralamada Golden State Warriors'tan Stephen Curry 85,2 milyon, Brooklyn Nets'ten Kevin Durant 73,2 milyon dolarla James'i takip etti.

NBA'in en fazla kazanan 10 basketbolcusu şunlar: