NBA Kupası’nda şampiyon New York Knicks

NBA Kupası finalinde New York Knicks, San Antonio Spurs’ü 124-113’lük skorla mağlup ederek, kupayı ilk kez kazandı.

Berker İşleyen

Bu yıl 3. kez düzenlenen NBA Kupası’nın finalde Batı Konferansı’ndan San Antonio Spurs ile Doğu Konferansı’ndan New York Knicks, Las Vegas’ta bulunan T-Mobile Arena’da karşı karşıya geldi.

New York Knicks, rakibini 124-113’lük skorla mağlup ederek, NBA Kupası’nda şampiyon oldu. Knicks böylece ilk kez bu kupayı kazanma başarısını gösterdi.

New York’ta OG Anunoby 28 sayı, Jalen Brunson 25 sayı ve Karl-Anthony Towns da 16 sayı, 11 ribaund ile oynayarak galibiyette önemli rol oynadı. Spurs’ta ise Dylan Harper 21 sayı, Victor Wembanyama 18 sayı ve De’Aaron Fox da 16 sayıyla müsabakayı tamamladı.

NBA Kupası’nın MVP’si (En değerli oyuncusu) New York Knicks’in ABD’li basketbolcusu Jalen Brunson seçildi.
Öte yandan New York, NBA Kupası’nı kazanarak 1973 yılından sonra ilk kez kupa sevinci yaşadı.

