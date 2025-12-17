Galatasaray yenilgisi sonu oldu! Antalyaspor Erol Bulut ile yollarını ayırdı

Emre Belözoğlu'nun ardından teknik direktörlük görevine Erol Bulut'u getiren Antalyaspor yönetimi, deneyimli hoca ile ilgili radikal bir karar almaya hazırlanıyor.

GALATASARAY MAĞLUBİYETİ SONUNU GETİRDİ

Antalyaspor yönetimi, Galatasaray'a karşı alınan 4-1'lik yenilgi sonrası Erol Bulut ile yollarını ayırmak için görüşmelere başlamıştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Yapılan görüşmeler sonrası Erol Bulut ile yollar ayrıldı.

8 MAÇTA 1 GALİBİYET

Erol Bulut yönetiminde Süper Lig'de 8 mücadeleye çıkan Antalyaspor bu karşılaşmalarda sadece ikas Eyüpspor'u yenebildi. Deneyimli hocanın akıbetinin kısa süre içerisinde belli olması bekleniyor.