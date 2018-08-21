SPOR

NBA oyuncusu Kenneth Faried tutuklandı!

NBA HABERLERİ  | 21.08.2018 21:11 | Son Güncelleme

Brooklyn Nets forveti Kenneth Faried, Bridgehampton'da marijuana bulundurma suçundan tutuklandı. Faried'in aracı kontrol noktasında durdurulduğu ve 2 onstan fazla marijuana bulundurduğu için tutuklandığı belirtildi.

NBA oyuncusu Kenneth Faried tutuklandı!

Bu yaz Denver Nuggets‘tan Brooklyn Nets‘e takas edilen Kenneth Faried, Nets Daily’nin haberine göre New York’un Bridgehampton bölgesinde marijuana bulundurmaktan dolayı tutuklandı.

Faried, 19 Ağustos Pazar günü rutin trafik kontrolleri sırasında bulunduğu araçta 56 gramdan fazla marijuana ile yakalandı. Polis tarafından tutuklanan Faried’in cebindeki nakit paraya da el konuldu ve daha sonra 500 dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Nets, Faried’i bu Temmuz ayında kadrosuna katmıştı. Mücadeleci uzun 2017/18 sezonunda rotasyonda yer bulamayarak Denver adına sadece 32 maça çıkmış, 5.9 sayı 4.8 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı.

Faried uzun zamandır daha çok forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak istediği için takas edilmek isteniyordu.

(Eurohoops)

kenneth-faried

PARTNERBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsinizBebeğinize bu yöntemleri kullanarak uyku eğitimi verebilirsiniz
Shaquille O'Neal, Kobe Bryant'ın basketbola geri döneceğini iddia etti!Shaquille O'Neal, Kobe Bryant'ın basketbola geri döneceğini iddia etti!
Ersan İlyasova, Milwaukee Buks ile anlaştıErsan İlyasova, Milwaukee Buks ile anlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
NBA Kenneth Faried

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'de patlama!

Tunceli'de patlama!

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Rahip Brunson talep etti, savcılık onay verdi! Evine koşu bandı aldı

Avrupa liglerinde biten transferler

Avrupa liglerinde biten transferler

Ronaldo'nun ilk maçını 2.3 milyon tekil kişi izledi!

Ronaldo'nun ilk maçını 2.3 milyon tekil kişi izledi!

Galatasaray sol beke, Boluspor'dan Umut Meraş'ı istiyor

Galatasaray sol beke, Boluspor'dan Umut Meraş'ı istiyor

PSG, Başakşehir'den Gael Clichy'nin peşine düştü!

PSG, Başakşehir'den Gael Clichy'nin peşine düştü!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Carmelo Anthony Houston Rockets ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Carmelo Anthony Houston Rockets ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Donald Trump, LeBron James'e 'aptal' dedi!

Donald Trump, LeBron James'e 'aptal' dedi!

Dwyane Wade'e Çin'den 3 yıl için 25 milyon Dolar

Dwyane Wade'e Çin'den 3 yıl için 25 milyon Dolar

Nowitzki'den rekor sözleşme

Nowitzki'den rekor sözleşme

Marco Belinelli San Antonio Spurs'te!

Marco Belinelli San Antonio Spurs'te!

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

Blake Griffin, Kendall Jenner'ı çabuk unuttu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.