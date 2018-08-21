NBA oyuncusu Kenneth Faried tutuklandı!

Bu yaz Denver Nuggets‘tan Brooklyn Nets‘e takas edilen Kenneth Faried, Nets Daily’nin haberine göre New York’un Bridgehampton bölgesinde marijuana bulundurmaktan dolayı tutuklandı.

Faried, 19 Ağustos Pazar günü rutin trafik kontrolleri sırasında bulunduğu araçta 56 gramdan fazla marijuana ile yakalandı. Polis tarafından tutuklanan Faried’in cebindeki nakit paraya da el konuldu ve daha sonra 500 dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

Nets, Faried’i bu Temmuz ayında kadrosuna katmıştı. Mücadeleci uzun 2017/18 sezonunda rotasyonda yer bulamayarak Denver adına sadece 32 maça çıkmış, 5.9 sayı 4.8 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı.

Faried uzun zamandır daha çok forma şansı bulabileceği bir takımda oynamak istediği için takas edilmek isteniyordu.

(Eurohoops)





