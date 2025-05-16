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NBA play-off'larında Nuggets, Thunder karşısında seriyi 3-3'e getirdi

Kazananın Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves ile karşılaşacağı serinin son maçı 18 Mayıs Pazar günü oynanacak

NBA play-off'larında Nuggets, Thunder karşısında seriyi 3-3'e getirdi
Berker İşleyen

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ı evinde 119-107 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.

Ball Arena'daki müsabakada Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic 28 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle "double-double" yaparken takım arkadaşları Jamal Murray 25, Christian Braun ise 23 sayılık katkı verdi.

Thunder'ın yıldız oyuncusu Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 sayısı galibiyete yetmedi.

Kazananın Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves ile karşılaşacağı serinin son maçı 18 Mayıs Pazar günü oynanacak.

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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