SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA play-off turunda Houston Rockets yarı finale çıktı

NBA play-off turunda Houston Rockets yarı finale çıktı

NBA HABERLERİ  | 03.09.2020 11:41 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi play-off ilk tur maçında Oklahoma City Thunder'ı 104-102 yenen Houston Rockets, seriyi 4-3'e getirerek yarı finale yükseldi.

NBA play-off turunda Houston Rockets yarı finale çıktı

NBA'e 2 maçla devam edildi. Houston Rockets, Batı Konferansı ilk tur eşleşmesinin 7. karşılaşmasında Oklahoma City Thunder'ı 104-102 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı ve Los Angeles Lakers'ın rakibi oldu.

Rockets'ta Robert Covington 21 sayı, 10 ribaunt ile double double yaparken, Eric Gordon 21 sayı, 3 ribaunt, Russell Westbrook 20 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağladı. Thunder'da Luguentz Dort'un 30 sayı, 4 ribaunt ve Chris Paul'un 19 sayı, 11 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

MİAMİ HEAT YARI FİNALDE 2-0 ÖNE GEÇTİ

Miami Heat, Doğu Konferansı play-off yarı final ikinci karşılaşmasında Milwaukee Bucks'ı 116-114 yenerek seride 2-0 öne geçti. Heat'te 23 sayıyla Goran Dragic ve 17 sayıyla Tyler Herro galibiyette önemli rol oynadı. Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 14 ribaunt ve Khris Middleton 23 sayı, 6 ribauntluk katkıları galibiyet için yeterli olmadı.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimetKoronavirüsü yenen Nurdan hemşire: Nefes almak çok büyük nimet
Lakers ve Bucks yarı finaldeLakers ve Bucks yarı finalde
G.Saray başkent deplasmanındaG.Saray başkent deplasmanında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Boşanma aşamasındaki astsubay eşinin iş yerini kana buladı
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fahrettin Altun'dan Yunanistan'a çok sert sözler
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tercihini açıkladı!
Galatasaray mı, Fenerbahçe mi? Tercihini açıkladı!
Messi, tarihi sözleşme teklifini kabul etti!
Messi, tarihi sözleşme teklifini kabul etti!
Emre Mor şova devam ediyor... 2 maç 2 gol!
Emre Mor şova devam ediyor... 2 maç 2 gol!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sahaya çıkmadılar! NBA'de tarihe geçecek boykot
Sahaya çıkmadılar! NBA'de tarihe geçecek boykot
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Luka Doncic NBA tarihine geçti
Luka Doncic NBA tarihine geçti
NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!
NBA FETÖ'cü Enes Kanter'i yok saydı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA play-off turunda Houston Rockets yarı finale çıktı
Houston Rockets yarı finale çıktı
NBA'de "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülü, Brandon Ingram'ın oldu
NBA'de "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu'' ödülü sahibini buldu
NBA play-off turunda Los Angeles Clippers yarı finalde
Los Angeles Clippers yarı finalde
NBA play-off turunda Lakers ve Bucks yarı finalde
Lakers ve Bucks yarı finalde
Eski NBA oyuncusu Clifford Robinson yaşamını yitirdi
Eski NBA oyuncusu hayatını kaybetti
NBA play-off'ları hafta sonu yeniden başlayacak
NBA'de maçlar yeniden başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.