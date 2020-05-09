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NBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir

NBA HABERLERİ  | 09.05.2020 14:13 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi Başkanı Adam Silver, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sezonun iki şehirde oynanacak maçlarla tamamlanabileceğini söyledi.

NBA sezonu iki şehirde tamamlanabilir

Silver, NBA Oyuncular Birliği Başkanı ve Oklahoma City Thunder'ın yıldızı Chris Paul ile bazı oyuncuların katıldığı video konferansta sezonun geleceğine ilişkin açıklamada bulundu.

Sezonu tamamlamayı amaçladıklarını kaydeden Silver, "Hayatlarımızın en zorlu meydan okumasıyla karşı karşıyayız. Maçların seyircisiz oynanması halinde oyuncuları şehir şehir gezdirerek riske atmanın anlamı yok. Başlangıçta maçları bir ya da iki yerde oynatmayı düşünüyoruz. Bu şehirler Orlando ve Las Vegas olabilir" ifadelerini kullandı.

Kalan maçların ne zaman oynanacağı konusunda henüz karar vermediklerini ifade eden Silver, "Sahaya dönüş kararını salgının gidişatına göre alacağız. Hazirandan önce bir takvim açıklamamız mümkün değil. Gelecek sezonun başlangıcı ise aralık ayına kadar sarkabilir" yorumunu yaptı.

Ayrıca maçlar yeniden başladıktan sonra Kovid-19 testleri pozitif çıkan basketbolcular yüzünden sezonu durdurmayı düşünmediklerini aktaran Silver, bunun yerine söz konusu oyuncular ve temas ettikleri kişileri iyileşene kadar izole etmeyi planladıklarını belirtti.

NBA karşılaşmaları, Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından 12 Mart'ta süresiz askıya alınmıştı.

(AA)

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