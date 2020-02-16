SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA smaç yarışmasının galibi Derrick Jones

NBA smaç yarışmasının galibi Derrick Jones

NBA HABERLERİ  | 16.02.2020 11:02 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi All-Star 2020 kapsamındaki smaç yarışmasını, Miami Heat'ten Derrick Jones kazandı.

NBA smaç yarışmasının galibi Derrick Jones

Chicago kentinde düzenlenen organizasyonun ikinci gününde yetenek, 3 sayı ve smaç yarışmaları yapıldı.

Sonucu merakla beklenen smaç yarışmasında Orlando Magic'ten Aaron Gordon ve Miami Heat'ten Derrick Jones finale yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan yarışmanın finali, oyuncuların 50 tam puan alması sonucu iki defa uzatmaya gitti. 6'ncı haklar sonunda 48 puan alan Jones, 47 puanda kalan Gordon'ın önünde kariyerinin ilk smaç şampiyonluğuna ulaştı.

15

İlk 5 hakkında tam puan alan, son smacında ise 2,26 metrelik boyuyla NBA'in en uzun ismi Tacko Fall'un üstünden zıplayan Gordon'ın ikinci olması, tribünlerdeki ve sosyal medyada görüşlerini paylaşan basketbolseverlerin tepkisini çekti.

1

Zach LaVine ile finalde karşılaştığı 2016'da da rakibinden daha özgün smaçlar yapmasına karşın kupayı alamayan Gordon, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "İki kupam olması gerekiyormuş gibi hissediyorum. Smaç yarışmasına bir daha katılmayacağım. Bundan sonra 3 sayı yarışmasını kazanmayı deneyeceğim" ifadelerini kullandı.

2

3 SAYI YARIŞMASININ GALİBİ HİELD

Kural değişikliğinin yapıldığı 3 sayı yarışmasının finalinde, 2018 şampiyonu Devin Booker (Phoenix Suns) ile Buddy Hield (Sacramento Kings) karşılaştı. Son topu baskete çevirerek puanını 27'ye çıkaran Hield, bir puan farkla yarışmadaki ilk şampiyonluğunu elde etti.

3

Uzun ile kısa oyuncuları karşı karşıya getiren yetenek yarışmasını ise Miami Heat'ten Bam Adebayo kazandı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS, AA

4

5

6


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şoktaÜnlü sunucu intihar etti! O ülke şokta
Forması emekli edilecekForması emekli edilecek
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Derrick Jones miami heat Amerikan Basketbol Ligi All-Star 2020

En Çok Okunan Haberler

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye şampiyonu belli oldu!

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Tarihte bir ilk! Kamuoyu önünde tartıştılar

Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok!

Derbi öncesi Fenerbahçe'de şok!

Kanarya ağır yaralı!

Kanarya ağır yaralı!

F.Bahçe'de Luiz Gustavo şoku!

F.Bahçe'de Luiz Gustavo şoku!

''Kulübeye gelerek küfür etti''

''Kulübeye gelerek küfür etti''

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Kobe'nin ölümüyle ilgili şok paylaşım!

Kobe'nin ölümüyle ilgili şok paylaşım!

Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı

Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA smaç yarışmasının galibi Derrick Jones

NBA smaç yarışmasının galibi Derrick Jones

NBA All-Star'da Yükselen Yıldızlar maçının galibi ABD karması

Yükselen Yıldızlar maçının galibi ABD karması

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, Mamba Spor Vakfı'nın adını değiştirdi

Kobe Bryant'ın eşi Mamba Spor Vakfı'nın adını değiştirdi

Boston Celtics, Kevin Garnett'in formasını emekli edecek

Forması emekli edilecek

Boston Celtics 141- 133 Los Angeles Clippers (Jayson Tatum 39 sayı attı)

Tatum uçtu, Boston kazandı

NBA All Star'da Damian Lillard'ın yerine Devin Booker olacak

Lillard'ın yerine Devin Booker

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.