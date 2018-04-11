MAGAZİN

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.04.2018 10:52 | Son Güncelleme

Queens adlı striptiz kulübüne eğlenmeye giden NBA oyuncusu Tristan Thompson, hamile olan sevgilisi Khloe Kardashian'ı aldatırken görüntülendi.

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Khloe Kardashian ile olan ilişkisiyle magazin dünyasının konuşulan bir ismi olan ünlü basketbolcu Tristan Thompson, geçtiğimiz aylarda bir gece kulünde striptizci kızla samimi şekilde görüntülendi. Ardından da çiftin otele girişi anbean görüntülendi.

Kim Kardashian'ın kendisi kadar ünlü olan kardeşi olan 33 yaşındaki Khloe Kardashian, Thompson'dan olan bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor.

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Dünya basınında geniş yer bulan haberin ardından Khloe Kardashian, sessizliğini koruyor.

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İHANETLE GÜNDEME GELEN STRİPTİZCİ GÜZEL

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Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Tristan Thompson Striptiz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
boşa dememişler sarışının adı esmerin tadı diye ;)
onlar bu konuda rahat, belki karısı demiştir, beni rahatsız etme, git başkasına
adam çadırı kurdu yala 2 dk da garibim napsın :D
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