NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Khloe Kardashian ile olan ilişkisiyle magazin dünyasının konuşulan bir ismi olan ünlü basketbolcu Tristan Thompson, geçtiğimiz aylarda bir gece kulünde striptizci kızla samimi şekilde görüntülendi. Ardından da çiftin otele girişi anbean görüntülendi.

Kim Kardashian'ın kendisi kadar ünlü olan kardeşi olan 33 yaşındaki Khloe Kardashian, Thompson'dan olan bebeğini dünyaya getirmek için gün sayıyor.

Dünya basınında geniş yer bulan haberin ardından Khloe Kardashian, sessizliğini koruyor.

İHANETLE GÜNDEME GELEN STRİPTİZCİ GÜZEL