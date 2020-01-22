NBA'de Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks'i deplasmanda yendi

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) tek maçla devam edildi. Los Angeles Clippers, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 110-107 yenerek peş peşe 4. galibiyetini aldı.
Clippers'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı, 11 ribaunt ve 3 top çalmayla oynadı. Landry Shamet 18, Lou Williams da 16 sayılık katkıda bulundu. Mavericks cephesinde ise Luka Doncic, 36 sayı, 10 ribaunt ve 9 asist üretti.,
(AA)
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