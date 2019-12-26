Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks'ı mağlup etti

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Ersan İlyasova'nın takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede gülen taraf, Milwaukee Bucks'ı 12 sayı farkla mağlup eden Furkan Korkmazlı Philadelphia 76ers oldu.

Üst üste 3. galibiyetini alan Sixers'ta Joel Embiid 31 sayı ve 11 ribauntla, Ben Simmons 15 sayı ve 14 asistle, Al Horford ise 11 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaptı. Oyuna sonradan girerek 25 dakika sahada kalan Furkan Korkmaz ise 16 sayı, 3 top çalma, 2 ribaunt ve 1 blokla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 5. mağlubiyetini yaşamasına rağmen konferansında liderliğini sürdüren Bucks'ta Khris Middleton 31 sayı ve 8 ribaunt, Giannis Antetokounmpo 18 sayı, 14 ribaunt ve 7 asist, George Hill 15 sayı, sahada 15 dakika kalan Ersan İlyasova ise 7 sayı, 2 blok, birer ribaunt ve asistle oynadı.

LOS ANGELES DERBİSİNİ CLİPPERS KAZANDI

Batı Konferansı'nda Los Angeles Clippers, son periyottaki etkili savunmasının da yardımıyla konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 111-106 mağlup etti.