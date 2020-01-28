NBA'de Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers derbisi ertelendi

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, erteleme kararının, trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da aralarında yer aldığı 9 kişinin anısına saygı nedeniyle alındığı kaydedildi.

İki Los Angeles takımı arasındaki maçın oynanacağı tarih daha sonra açıklanacak.

(AA)

