NBA'de Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers derbisi ertelendi

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, erteleme kararının, trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da aralarında yer aldığı 9 kişinin anısına saygı nedeniyle alındığı kaydedildi.
İki Los Angeles takımı arasındaki maçın oynanacağı tarih daha sonra açıklanacak.
(AA)
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