SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA'de Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers derbisi ertelendi

NBA'de Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers derbisi ertelendi

NBA HABERLERİ  | 28.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

NBA yönetimi, Los Angeles Lakers ile LA Clippers arasında yarın oynanması planlanan maç efsane isim Kobe Bryant'ın ölümü nedeniyle ertelendi.

NBA'de Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers derbisi ertelendi

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, erteleme kararının, trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da aralarında yer aldığı 9 kişinin anısına saygı nedeniyle alındığı kaydedildi.

İki Los Angeles takımı arasındaki maçın oynanacağı tarih daha sonra açıklanacak.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardındanDemir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor maçının ardından
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kobe bryant LA Clippers los angeles lakers NBA

En Çok Okunan Haberler

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Çin’de koronavirüsten can kaybı 106'ya yükseldi

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Gencer'in Elazığ depremiyle ilgili paylaşımı olay yarattı!

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

Şok tedasüf! Kobe'nin ölümü sonrası...

Şok tedasüf! Kobe'nin ölümü sonrası...

Beşiktaş yeni hocasını buldu

Beşiktaş yeni hocasını buldu

2 kulüp için 'küme düşürülsün' kararı!

2 kulüp için 'küme düşürülsün' kararı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Lebron James gözyaşlarına boğuldu

Lebron James gözyaşlarına boğuldu

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı

Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı

Dünyaca ünlü yıldız feci şekilde dövüldü

Dünyaca ünlü yıldız feci şekilde dövüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA'de Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers derbisi ertelendi

NBA'den flaş karar!

LeBron James'den Kobe Bryant için duygusal mesaj

LeBron James'den Kobe Bryant için duygusal mesaj

Kobe Bryant'ın helikopterinin düşüş nedeni belli oldu

Kobe'nin helikopterinin düşüş nedeni belli oldu

Kobe Bryant'ın ölümünün ardından, Felicia Sonmez'in tecavüz davası paylaşımı tepki çekti

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

Mavericks, Kobe Bryant'ın anısına 24 numaralı formayı emekli etti

Mavericks 24 numaralı formayı emekli etti

Mamba out: NBA 2K20’den Kobe Bryant’a anlamlı veda

NBA 2K20’den Kobe Bryant’a anlamlı veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.