SPOR
  4. NBA'de Pistons forması giyen Blake Griffin ameliyat edildi

NBA'de Pistons forması giyen Blake Griffin ameliyat edildi

NBA HABERLERİ  | 07.01.2020 23:53 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Detroit Pistons'ın all-star forveti Blake Griffin, dizinden ameliyat edildi.

NBA'de Pistons forması giyen Blake Griffin ameliyat edildi

NBA'de Pistons forması giyen Griffin ameliyat edildi. Sakatlığı nedeniyle bu sezon 19 maçta takımını yalnız bırakan Griffin, parkelerden bir süre uzak kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Griffin, sol dizinden artroskopi yöntemiyle ameliyat edildi. 30 yaşındaki basketbolcunun dönüş tarihinin belirsiz olduğu paylaşıldı.

ABD basınında çıkan haberlerde ise 6 kez all-star seçilen oyuncunun, sezonu kapattığı öne sürüldü. Kariyerinde 21,7 sayı, 8,8 ribaunt ortalamaları bulunan Griffin, bu sezon maç başına 15,5 sayı ve 4,7 ribaunt üretti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Basketbol: ULEB Avrupa KupasıBasketbol: ULEB Avrupa Kupası
Keçiörengücü, Bokila’yı kadrosuna kattıKeçiörengücü, Bokila’yı kadrosuna kattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
blake griffin detroit pistons NBA

En Çok Okunan Haberler

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'dan intikam hamlesi! ABD üslerini füze yağmuruna tuttular!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

İran'ın saldırısı sonrası ABD'den flaş açıklama!

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

Beşiktaş'tan flaş Arda Turan açıklaması

G.Saray 3. transferini de bitirdi!

G.Saray 3. transferini de bitirdi!

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Barcelona'dan flaş Arda Turan kararı

Ayew: "Fenerbahçe'ye dönüyorum"

Ayew: "Fenerbahçe'ye dönüyorum"

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Cedi'nin performansı galibiyete yetmedi

Cedi'nin performansı galibiyete yetmedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Lakers kazandı, LeBron tarihe geçti

Lakers kazandı, LeBron tarihe geçti

Ersan İlyasova'dan Fenerbahçe itirafı

Ersan İlyasova'dan Fenerbahçe itirafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA'de Pistons forması giyen Blake Griffin ameliyat edildi

Blake Griffin ameliyat edildi

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 115-123 (Nikola Jokic kariyer rekoru kırdı)

Jokic coştu, Denver kazandı

Los Angeles Lakers-Detroit Pistons: 106-99 (LeBron James triple-double yaptı)

LeBron James'ten triple-double

Cedi Osman'ın 22 sayısı galibiyete yetmedi

Cedi Osman'ın 22 sayısı galibiyete yetmedi

Houston Rockets ve Los Angeles Lakers, rakiplerini yıldızlarıyla yendi

NBA'de Houston ve Lakers yıldızlarıyla kazandı

Cedi Osman'ın performansı galibiyete yetmedi

Cedi'nin performansı galibiyete yetmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.