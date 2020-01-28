Utah Jazz 117 - 126 Houston Rockets (Eric Gordon 50 sayıyla kariyer rekoru kırdı)

Houston Rockets, all-star oyuncuları James Harden ve Russell Westbrook'tan yoksun sahaya çıktığı Jazz deplasmanından 126-117 galip ayrıldı. Rockets'ı galibiyete, 50 sayıyla kariyer rekorunu kıran Eric Gordon taşıdı. Danuel House 21 sayı, 11 ribaunt, Austin Rivers 21 sayıyla mücadele etti.

Jazz'da Donovan Mitchell'ın 36, Bojan Bogdanovic'in 30 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

CAVALIERS'IN YENİLGİ SERİSİ SONA ERDİ, CEDİ OSMAN 7 SAYI ATTI

Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Detroit Pistons'ı 115-100 yenerek 7 karşılaşma sonra kazandı. Cavaliers'ta Collin Sexton 23 sayı, 5 asist, Kevin Love 20 sayı, 7 ribaunt ve Tristan Thompson 17 sayı, 11 ribauntla oynadı. Cedi Osman ise 7 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik katkıda bulundu.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 100-115

Miami Heat-Orlando Magic: 113-92

Minnesota Timberwolves-Sacramento Kings: 129-133 (uzatmada)

Chicago Bulls-San Antonio Spurs: 110-109

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 97-107

Utah Jazz-Houston Rockets: 117-126

(AA)

