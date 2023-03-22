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Ne Arda Turan, Ne Volkan Demirel Ümit Milli Takımı'n yeni teknik direktörü belli oldu! Sabri Sarıoğlu da geri döndü...

22.03.2023 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Ümit Milli Takım'da Kafkas ile yaşanan ayrılık sonrasında yeni teknik direktör arayışları sürerken, TFF'den konuyla alakalı resmi açıklama geldi. Arda Turan ve Volkan Demirel'in isimleri bu görev için anılırken, yeni hoca hiç beklenmedik bir isim oldu. İşte detaylar...

Ne Arda Turan, Ne Volkan Demirel Ümit Milli Takımı'n yeni teknik direktörü belli oldu! Sabri Sarıoğlu da geri döndü...

Son olarak Tolunay Kafkas'ın çalıştırdığı Türkiye U21 Milli Takımı'nda Kafkas ile yolların ayrılması sonrası, yeni hocanın kim olacağı konusunda meraklı bekleyiş son buldu.

Kafkas'ın ardından Ümit Milli Takım için Arda Turan'ın yanı sıra, Volkan Demirel ve Ömer Erdoğan gibi isimler gündeme gelirken, TFF'den yapılan açıklamayla Ümit Milli Takım'ın yeni hocası resmen açıklandı.

YENİ HOCA: LEVENT SÜRME

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Ümit Milli Takım teknik direktörlük görevine Levent Sürme getirildi. Sabri Sarıoğlu ve Orhan Şam ise U19 Milli Takımında yardımcı antrenör olarak görev alacak.

Uğur İnceman da U17 Milli Takım teknik direktörü olarak göreve getirildi.

ALMANYA'DA GÖREV ALDI!

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U21 teknik direktörlük görevine getirilen Levent Sürme, 2021 yılından beri TFF bünyesinde görev alıyordu. 39 yaşındaki teknik adam daha önce Almanya'da RB Leipzig ve Augsburg takımlarında görev almıştı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

"Türkiye Futbol Federasyonu, bir süredir devam eden yapılanma çalışmaları kapsamında, Genç Milli Takımlar bünyesinde yeni görevlendirmeler yaptı.

Kariyerlerinde millî takım ve kulüp deneyimleri yaşamış, genç yaş gruplarındaki millî futbolcularımızın gelişimine katkı sağlayacak, çağdaş futbol müfredatı ile eğitimler almış, UEFA antrenörlük lisansları olan yeni nesil ve genç Türk antrenörlerimiz "Türk Futbol Ekolü" oluşturulması amacıyla hazırlanan proje çerçevesinde Türkiye Futbol Federasyonu'nda göreve başladı.

Buna göre; Orhan Şam, Sabri Sarıoğlu, Selçuk Erdoğan, Uğur İnceman ve Volkan Arslan Genç Millî Takım Antrenörü; Alkan Birlik ise Genç Millî Takım Kaleci Antrenörü oldu.

Ayrıca, Dolunay Saray, Genç Millî Takım Atletik Performans Antrenörü, Ahmet Buğlar ve Ege Mirza da Genç Millî Takım Analiz Antrenörü olarak göreve başladılar.

Yeniden yapılanma çerçevesinde, 2009 yılından bu yana Federasyonumuzda Bölge Antrenörü ve Antrenör Eğitimcisi olarak çalışan Selman Coşkun, Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü olurken; Millî Takımlar Kaleci Departmanı Sorumluluğu görevine Emrah Karakovan, Millî Takımlar Atletik Performans Departmanı Sorumluluğu görevine Vural Durmuş ve Millî Takımlar Analiz Departmanı Sorumluluğu görevine ise Okan Aydıner getirildi. Bu 3 isim, A Millî Takım'daki görevlerini de sürdürecek.

Genç millî takımlar teknik kadrolarına yeni katılımların ardından, ekiplerimizin mart ayı maç ve kamp faaliyetlerine ilişkin yapılan görevlendirmeler şöyle oldu:

U21 / TÜRKİYE - KOSOVA (ÖZEL MAÇ) / 27 MART 2023 / ALANYA

Teknik Direktör: Levent Sürme

Yardımcı Antrenör: Selçuk Erdoğan

U19 / UEFA AVRUPA U19 ŞAMPİYONASI ELİT TUR / 22-28 MART 2023 / İNGİLTERE

Teknik Direktör: Ali Nadir Başkan

Yardımcı Antrenörler: Sabri Sarıoğlu, Orhan Şam

U18 / HAZIRLIK KAMPI / 19-29 MART 2023 / ANTALYA

Teknik Direktör: Övünç Soykan Başar

Yardımcı Antrenör: Volkan Arslan, Hüseyin Yeşildağ, Adnan Çakmakoğlu

U17 / UEFA AVRUPA U17 ŞAMPİYONASI ELİT TUR / 22-28 MART 2023 / ANTALYA

Teknik Direktör: Uğur İnceman

Yardımcı Antrenör: Ömür Serdal Altunsöz

Federasyonumuz bünyesine katılan tüm antrenörleri tebrik eder, tüm teknik adamlarımıza yeni görevlerinde başarılar dileriz."

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