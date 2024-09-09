SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Ne Avrupa, ne Arabistan! Emre Mor Süper Lig'de kalıyor... İşte yeni takımı

Ne Avrupa, ne Arabistan! Emre Mor Süper Lig'de kalıyor... İşte yeni takımı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.09.2024 08:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen ancak bir türlü bekleneni veremeyen isimlerden Emre Mor ile yollar ayrılıyor. Kısa süre önce kendisine takım bulması söylenen 27 yaşındaki oyuncunun yeni adresi belli oldu. İşte detaylar...

Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun gitmesi yönünde talimat verdiği isimlerden Emre Mor için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da tutunamayan, Celta Vigo'da da işlerin yolunda gitmemesi üzerine Karagümrük'te Volkan Demirel ile yeniden doğuş sinyalleri veren 27 yaşındaki futbolcunun son adresi Fenerbahçe olmuştu.

Sarı-Lacivertliler'de de bekleneni veremeyen oyuncu için daha önce Arabistan ve birçok farklı kulüpten teklif aldığı öne sürülürken yeni adresi belli oldu.

MOU'NUN PLANLARINDA YOK

thumbs_b_c_f8629a3be17c80c90ea2f2b42f635e46

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor, Sarı Lacivertliler'in teknik patronu Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.

TAKIM BULMASI İSTENMİŞTİ

346450c0e4784131b898e2be6b2723c2

Portekizli çalıştırıcı, hazırlık maçlarında da çok şans vermediği Emre Mor'un başka takım bulmasını istemişti.

HATAY YOLCUSU!

mor-emre-fenerbahce-2022-2023-1706707949-127994

Son gelen haberlere göre; Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncusu Emre Mor, transferde şaşırtan kararını verdi. Kanat oyuncusunun, yeni adresi Hatayspor olacak. Emre'nin Süper Lig ekibiyle resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Emre Mor son dakika fenerbahçe
En Çok Okunan Haberler
10 saatlik otopsi! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme

10 saatlik otopsi! Narin Güran cinayetinde yeni gelişme

Narin Güran’ın Adli Tıp ön otopsi raporuna ulaşıldı! 'Sol bacak diz kapağından itibaren kopma...'

Narin Güran’ın Adli Tıp ön otopsi raporuna ulaşıldı! 'Sol bacak diz kapağından itibaren kopma...'

Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe için İstanbul'da!

Osimhen sonrası bir yıldız daha geliyor!

Osimhen sonrası bir yıldız daha geliyor!

G.Saray aradığı sol açığı İtalya'dan buldu!

G.Saray aradığı sol açığı İtalya'dan buldu!

Montella'dan çarpıcı Arda ve Barış Açıklaması!

Montella'dan çarpıcı Arda ve Barış Açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

Columbia, LEGO, Samsonite... Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.