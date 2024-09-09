Ne Avrupa, ne Arabistan! Emre Mor Süper Lig'de kalıyor... İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun gitmesi yönünde talimat verdiği isimlerden Emre Mor için yeni gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da tutunamayan, Celta Vigo'da da işlerin yolunda gitmemesi üzerine Karagümrük'te Volkan Demirel ile yeniden doğuş sinyalleri veren 27 yaşındaki futbolcunun son adresi Fenerbahçe olmuştu.

Sarı-Lacivertliler'de de bekleneni veremeyen oyuncu için daha önce Arabistan ve birçok farklı kulüpten teklif aldığı öne sürülürken yeni adresi belli oldu.

MOU'NUN PLANLARINDA YOK

Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor, Sarı Lacivertliler'in teknik patronu Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.

TAKIM BULMASI İSTENMİŞTİ

Portekizli çalıştırıcı, hazırlık maçlarında da çok şans vermediği Emre Mor'un başka takım bulmasını istemişti.

HATAY YOLCUSU!

Son gelen haberlere göre; Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki oyuncusu Emre Mor, transferde şaşırtan kararını verdi. Kanat oyuncusunun, yeni adresi Hatayspor olacak. Emre'nin Süper Lig ekibiyle resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.