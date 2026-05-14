Trabzonspor'dan Türkiye Kupası finali için TFF'ye başvuru!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı statla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmaya hazırlanıyor.

RESMİ TALEPTE BULUNACAK

Bordo-mavili kulübün, final karşılaşmasının oynanacağı Antalya Stadı'nın değiştirilmesi yönünde TFF'ye resmi talepte bulunacağı öğrenildi.

Türkiye Kupası finali, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da oynanacak. Finalde Trabzonspor ile Konyaspor karşı karşıya gelecek.

SEBEBİ KONYA'YA YAKIN OLMASI

Antalya'nın, Konya'ya daha yakın olduğu için Karadeniz ekibinin stat değişikliği talebinde bulunacağı öğrenildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ise Trabzonspor'un talebini değerlendirdikten sonra kararını açıklayacağı ifade edildi.