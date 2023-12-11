NE GEMİLER YAKTIM 2. BÖLÜM İZLE! Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu nedir, hangi gün yayınlanıyor? Show TV yayın akışı

Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Show Tv'nin yeni sezon dizilerinde Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncuları arasında birbirinden iddialı oyuncular yer alıyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Pazartesi dizileri izleyiciler tarafından merak edildi. Ne Gemiler Yaktım dizisinin rakipleri arasında Ömer, Safir, Selahattin Eyyubi gibi yapımlar yer alıyor. İşte diziyle ilgili detaylı bilgiler...

NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ KONUSU

Yasemin ve Fidan'ın kesişen hayatlarını ve onların birbirlerine destek olarak hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Fidan, karanlık bir adam olan kocası Rutkay'ın ardında bıraktığı izleri ve onun kirli işlerini ortaya çıkarmaya çalışan baş komiser Toprak, Yasemin ve Fidan'ın yaşamlarını kökten değiştirecek olayların merkezinde yer alır.,

NE GEMİLER YAKTIM 2. BÖLÜM İZLE

Rutkay'dan duyduklarıyla kafası karışan Yasemin, Fidan'a mı yoksa Rutkay'a mı inanması gerektiğini bilemez. Fidan gerçekten Neriman'ı öldürmüş olabilir mi sorusuyla evine dönen Yasemin; Fidan ve Zeynep'i evde bulamayınca sokak sokak gezerek onları aramaya çıkar. Fidan'la Zeynep'i bir parkta bulan Yasemin, onları eve geri götürür. İki kadının yolları tekrar birleşir. Rutkay ise onların peşini bırakmaz ve Tevfik'in evine giderek korku dolu anlar yaşatır. Halil'in izini süren Toprak, Nazarlık Esnaf Lokantası'nın etrafında dolaşırken Yasemin'le tanışır. Rutkay, Fidan ve Zeynep'in konağa dönmesi için elindeki kozu kullanacaktır.

NE GEMİLER YAKTIM DİZİ OYUNCULARI

Deniz Baysal Yurtcu

Berk Hakman

Devrim Özkan

Erkan Kolçak Köstendil

Mert Denizmen

Onuryay Evrentan

Macit Koper

Çiğdem Selışık Onat

Züleyha Yıldız

Melisa Duru Ünal

NE GEMİLER YAKTIM İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kızı Zeynep'le birlikte günlerdir kocası Rutkay'dan kaçan Fidan, bir tesadüf eseri Yasemin'in kızı Rengin'in hayatını kurtarır. Bu sayede başlayan dostlukları iki kadının da hayatlarının dönüm noktası olacaktır. Fidan'ın geçmişinden habersiz olan Yasemin, kadın kadının yurdudur' diyerek onu ve kızını evine alır. Ne var ki Fidan'ın yüzünden kendi kızının tehlikeye düşmesini engelleyemez. Kızını kurtarmak için yapacağı hamle, yollarının Komiser Toprak'la kesişmesine neden olur. Şimdi Yasemin ve Fidan'ın dostluğu bir suç ortaklığına dönerken ikisinin de hayatı sonsuza kadar değişmiştir.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:115 Ne Gemiler Yaktım

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:15 Show Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

22:30 Ne Gemiler Yaktım

01:15 Sandık Kokusu

03:15 Aile

05:30 Kızılcık Şerbeti





