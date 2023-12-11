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NE GEMİLER YAKTIM 2. BÖLÜM İZLE! Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu nedir, hangi gün yayınlanıyor? Show TV yayın akışı

11.12.2023 19:21 | Son Güncelleme:
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Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ile ilgili araştırmalar yoğunluk kazandı. 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayan Ne Gemiler Yaktım dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Deniz Baysal Yurtcu, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizinin izleyicileri 'Ne Gemiler Yaktım hangi gün?' ekranını sorguluyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? NE GEMİLER YAKTIM 2.BÖLÜM İZLE ekranı ve Show TV yayın akışı

Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Show Tv'nin yeni sezon dizilerinde Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncuları arasında birbirinden iddialı oyuncular yer alıyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Pazartesi dizileri izleyiciler tarafından merak edildi. Ne Gemiler Yaktım dizisinin rakipleri arasında Ömer, Safir, Selahattin Eyyubi gibi yapımlar yer alıyor. İşte diziyle ilgili detaylı bilgiler...

NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ KONUSU

Yasemin ve Fidan'ın kesişen hayatlarını ve onların birbirlerine destek olarak hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Fidan, karanlık bir adam olan kocası Rutkay'ın ardında bıraktığı izleri ve onun kirli işlerini ortaya çıkarmaya çalışan baş komiser Toprak, Yasemin ve Fidan'ın yaşamlarını kökten değiştirecek olayların merkezinde yer alır.,

NE GEMİLER YAKTIM 2. BÖLÜM İZLE

Rutkay'dan duyduklarıyla kafası karışan Yasemin, Fidan'a mı yoksa Rutkay'a mı inanması gerektiğini bilemez. Fidan gerçekten Neriman'ı öldürmüş olabilir mi sorusuyla evine dönen Yasemin; Fidan ve Zeynep'i evde bulamayınca sokak sokak gezerek onları aramaya çıkar. Fidan'la Zeynep'i bir parkta bulan Yasemin, onları eve geri götürür. İki kadının yolları tekrar birleşir. Rutkay ise onların peşini bırakmaz ve Tevfik'in evine giderek korku dolu anlar yaşatır. Halil'in izini süren Toprak, Nazarlık Esnaf Lokantası'nın etrafında dolaşırken Yasemin'le tanışır. Rutkay, Fidan ve Zeynep'in konağa dönmesi için elindeki kozu kullanacaktır.

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NE GEMİLER YAKTIM DİZİ OYUNCULARI

Deniz Baysal Yurtcu
Berk Hakman
Devrim Özkan
Erkan Kolçak Köstendil
Mert Denizmen
Onuryay Evrentan
Macit Koper
Çiğdem Selışık Onat
Züleyha Yıldız
Melisa Duru Ünal

NE GEMİLER YAKTIM İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kızı Zeynep'le birlikte günlerdir kocası Rutkay'dan kaçan Fidan, bir tesadüf eseri Yasemin'in kızı Rengin'in hayatını kurtarır. Bu sayede başlayan dostlukları iki kadının da hayatlarının dönüm noktası olacaktır. Fidan'ın geçmişinden habersiz olan Yasemin, kadın kadının yurdudur' diyerek onu ve kızını evine alır. Ne var ki Fidan'ın yüzünden kendi kızının tehlikeye düşmesini engelleyemez. Kızını kurtarmak için yapacağı hamle, yollarının Komiser Toprak'la kesişmesine neden olur. Şimdi Yasemin ve Fidan'ın dostluğu bir suç ortaklığına dönerken ikisinin de hayatı sonsuza kadar değişmiştir.

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SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
09:115 Ne Gemiler Yaktım
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:15 Show Ana Haber
20:00 Ne Gemiler Yaktım
22:30 Ne Gemiler Yaktım
01:15 Sandık Kokusu
03:15 Aile
05:30 Kızılcık Şerbeti

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