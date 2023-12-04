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Ne Gemiler Yaktım hikayesi ne, gerçek mi, uyarlama mı? Ne Gemiler Yaktım dizisi nerede çekiliyor?

04.12.2023 17:15 | Son Güncelleme:
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Ne Gemiler Yaktım dizisi bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkıyor. Altan Dönmez’in yönetmen koltuğunda yer aldığı, hikayesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Ne Gemiler Yaktım’ hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'i buluşturan dizisine dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, Ne Gemiler Yaktım hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? İşte tüm merak edilenler...

Başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil'in yer aldığı Ne Gemiler Yaktım dizisi bu akşam ilk bölümüyle ekran macerasına başlayacak. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle şimdiden dikkat çeken Ne Gemiler Yaktım hakkında araştırmalar da yoğunlaştı. Peki, Ne Gemiler Yaktım hikayesi gerçek mi, uyarlama mı? Ne Gemiler Yaktım dizisi nerede çekiliyor? İşte yeni dizi Ne Gemiler Yaktım hakkında tüm detaylar...

NE GEMİLER YAKTIM HİKAYESİ NE?

Annelikten başka hiçbir ortak noktaları olmayan Yasemin (Deniz Baysal) ve Fidan’ın (Devrim Özkan) yollarının kesişmesiyle başlayan ‘Ne Gemiler Yaktım’, iki kadının birbirinden destek alarak hayatta kalma mücadelelerine seyirciyi ortak edecek. Fidan’ın geride bıraktığı karanlık bir adam olan kocası Rutkay (Berk Hakman) ile Rutkay’ın pis işlerini açığa çıkartmak için uğraşan baş komiser Toprak (Erkan Kolçak Köstendil) ise Yasemin ve Fidan’ın hayatlarını tamamen değiştirecek noktada yer alacaklar.

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NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İki kadının birbirlerine destek olarak hayatta kalma mücadelesini anlatan Ne Gemiler Yaktım'ın çekimleri Galata, Beşiktaş gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor.

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NE GEMİLER YAKTIM OYUNCULARI KİMLER?

‘Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Nazmi Kırık, Ata Çağlan Timur, Süreyya Kilimci ve Çiğdem Selışık Onat ile Macit Koper gibi usta ve başarılı isimler eşlik ediyor.

Ne Gemiler Yaktım

NE GEMİLER YAKTIM 1. BÖLÜM ÖZETİ:

Ne Gemiler Yaktım'ın ilk bölümünde; Kızı Zeynep’le birlikte günlerdir kocası Rutkay’dan (Berk Hakman) kaçan Fidan (Devrim Özkan), bir tesadüf eseri Yasemin’in (Deniz Baysal) kızı Rengin’in hayatını kurtarır.

Kızı Zeynep’le birlikte günlerdir kocası Rutkay’dan kaçan Fidan, bir tesadüf eseri Yasemin’in kızı Rengin’in hayatını kurtarır. Bu sayede başlayan dostlukları iki kadının da hayatlarının dönüm noktası olacaktır. Fidan’ın geçmişinden habersiz olan Yasemin, ‘kadın kadının yurdudur’ diyerek onu ve kızını evine alır. Ne var ki Fidan’ın yüzünden kendi kızının tehlikeye düşmesini engelleyemez. Kızını kurtarmak için yapacağı hamle, yollarının Komiser Toprak’la kesişmesine neden olur. Şimdi Yasemin ve Fidan’ın dostluğu bir suç ortaklığına dönerken ikisinin de hayatı sonsuza kadar değişmiştir.

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