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  4. "Ne içiyorsun Rasim" dedi, bardağını boşalttı! Herkesi şoke eden sözler

"Ne içiyorsun Rasim" dedi, bardağını boşalttı! Herkesi şoke eden sözler

19.10.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Fenerbahçe'yi savunması Beyaz Futbol yorumcularını şaşırttı. Kütahyalı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında görev yapan Ali Şansalan'ın art niyetli olduğunu ifade etti. Yorumcu Sinan Engin, Kütahyalı'nın bardağını kontrol edip ateşini ölçtü.

"Ne içiyorsun Rasim" dedi, bardağını boşalttı! Herkesi şoke eden sözler

Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'ın operasyon yaptığını ifade etti. Kütahyalı, "Allah var. Ali Şansalan'ı pozisyon pozisyon haklı çıkarabilirim istesem. Ama maçı katletti. İnce ince Fenerbahçe'yi doğradı. Trabzonspor'un hakeme ihtiyacı yok" dedi. Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı'nın bardağını kontrol etti, ateşini ölçtü.

"ALLAH VAR FENERBAHÇE'Yİ DOĞRADI"

Rasim Ozan Kütahyalı, "Pozisyon pozisyon hakemi haklı çıkartabilirim.Allah var, ama bütün olarak Fenerbahçe'yi ince ince doğramıştır. Trabzonspor kazanırdı. Trabzonspor'un hakeme ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

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