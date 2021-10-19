"Ne içiyorsun Rasim" dedi, bardağını boşalttı! Herkesi şoke eden sözler

Futbol yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'ın operasyon yaptığını ifade etti. Kütahyalı, "Allah var. Ali Şansalan'ı pozisyon pozisyon haklı çıkarabilirim istesem. Ama maçı katletti. İnce ince Fenerbahçe'yi doğradı. Trabzonspor'un hakeme ihtiyacı yok" dedi. Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı'nın bardağını kontrol etti, ateşini ölçtü.

"ALLAH VAR FENERBAHÇE'Yİ DOĞRADI"

Rasim Ozan Kütahyalı, "Pozisyon pozisyon hakemi haklı çıkartabilirim.Allah var, ama bütün olarak Fenerbahçe'yi ince ince doğramıştır. Trabzonspor kazanırdı. Trabzonspor'un hakeme ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

