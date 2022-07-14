Ne olduysa jimnastikten sonra oldu! Love Island'da Billy Danica'yı sporda izleyince...

İngiltere'nin en müstehcen yarışması Love Island'da ilginç anlar yaşandı. Billy, Love Island'ın son bölümünde Danica'yı tanımaya odaklandı. 23 yaşındaki çatı ustası, 21 yaşındaki dar bir mavi bikini giyen güzel yarışmacıyla spor yaptı.

Billy, Danica'yı izlemekten kendini alamadı ve daha sonra sahil kulübesinde itirafta bulundu. Yarışmacı

Danica'yı ilişki için potansiyel gördüğünü itiraf etti. Billy konuşmasında "Evet, Danica'yı daha tanımak istiyorum" dedi.

Billy'nin görüntüleri sonrası sosyal medyada izleyiciler "Billy spordan sonra kararını verdi", "Billy Danica'ya aşık oldu", "Esneme aşık etti" yorumları yaptı.



