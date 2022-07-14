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Ne olduysa jimnastikten sonra oldu! Love Island'da Billy Danica'yı sporda izleyince...

14.07.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Adası yarışması tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmada son olarak Danica jimnastik yaparken Billy kendinden geçti. Billy spordan sonra güzel yarışmacıyı tanımaya karar verdi. Love Island seyircisi ise güzel yarışmacının yaptıklarını görünce "Ne olduysa sporda olmuş" yorumlarını yaptı.

Ne olduysa jimnastikten sonra oldu! Love Island'da Billy Danica'yı sporda izleyince...

İngiltere'nin en müstehcen yarışması Love Island'da ilginç anlar yaşandı. Billy, Love Island'ın son bölümünde Danica'yı tanımaya odaklandı. 23 yaşındaki çatı ustası, 21 yaşındaki dar bir mavi bikini giyen güzel yarışmacıyla spor yaptı.

Billy, Danica'yı izlemekten kendini alamadı ve daha sonra sahil kulübesinde itirafta bulundu. Yarışmacı
Danica'yı ilişki için potansiyel gördüğünü itiraf etti. Billy konuşmasında "Evet, Danica'yı daha tanımak istiyorum" dedi.

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Billy'nin görüntüleri sonrası sosyal medyada izleyiciler "Billy spordan sonra kararını verdi", "Billy Danica'ya aşık oldu", "Esneme aşık etti" yorumları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island
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