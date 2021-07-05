Ne yapacağını bilemedi! Gülse Birsel'in eli ayağına dolaştı: "Neydi o işler?"

Ünlü oyuncu ve senarist Gülse Birsel, sektördeki on parmağında on marifet olan ender isimlerden biri. İktisat okuyan ve sinema alanında yüksek lisans yapan Gülse Birsel, yıllarca muhabirlik yaptıktan sonra çok satan moda dergilerinin editörlüğünü üstlendi. En sonunda, köşe yazarlığı teklifi gelince de yazılarıyla bütün Türkiye'yi gülmekten kırdı geçirdi. Böylece, çocukluk hayali olan oyunculuk için de önü açıldı. Kendi senaryosu olan "Avrupa Yakası"nda başrol oynayan Gülse Birsel, finalinin üzerinden 10 sene geçse de unutulmayan bir klasiğe imza attı. "Yalan Dünya", "Aile Arasında" ve "Jet Sosyete" gibi projelerle yoluna devam eden Gülse Birsel, pandemi döneminde çalışmaya ara veren isimlerden biri oldu. Neyse ki, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına ve yeteneklerini tam gaz sergilemeye devam ediyor. Son olarak, ünlü müzisyen Emir Ersoy'un "1977 Sezenli Şarkılar" albümünün çıkış şarkısı "Olmaz Olsun"u seslendirdi. Böylece, sesinin güzelliği de ortaya çıktı.

"Neydi o işler?"

"Olmaz Olsun" ile birlikte çalışmaya geri dönen Gülse Birsel, 1 Temmuz'da başlayan normalleşme adımlarıyla birlikte gece eğlencelerine de döndü. "Gece çıkınca ne yapıyorduk, müzik çalınca masada sallanıyor muyduk, turist gibi ağaç önünde poz veriliyor muydu, neydi o işler?" diye sorarak takipçilerini epey güldürdü.

