Ne yaptın Arda Güler! A Milli Takım kampında attığı gol, sosyal medyayı kasıp kavurdu...

A Milli Futbol Takımımız, 25 Mart'ta deplasmanda Ermenistan ve 28 Mart'ta Hırvatistan ile Bursa'da karşı karşıya gelecek. Ay-Yıldızlı ekibimiz, maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

ARDA GÜLER DE SEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler de aday kadroya dahil edilen oyuncular arasında yer alıyordu.

Gerçekleştirilen antrenmanda yapılan minyatür kale maçta ise dikkat çeken bir olay yaşandı.

Rakip takımın pasında araya giren Arda Güler, kale ağzında Ozan Kabak ile karşı karşıya kaldı.

ATTIĞI GOL GÜNDEM OLDU

18 yaşındaki yıldız futbolcu, çok şık bir hareketle topu minyatür kale ağlarına gönderdi. Güler'in attığı gol, sosyal medyada hızla yayıldı ve en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

???????? Arda Güler'den A Milli Takım kampında şık gol ????pic.twitter.com/NrD9nPBhPV — Mynet Spor (@mynetspor) March 21, 2023



