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Ne yaptın Arda Turan! Bu sözlerle ne demek istedi?

03.03.2022 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da gündem yine Arda Turan... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası tecrübeli hocayla bir fotoğraf paylaşan Arda'ya ilk tepki başkan Burak Elmas'tan gelmişti. Paylaştığı fotoğrafın doğru olmadığını söyleyen Burak Elmas, yıldız oyuncuyu eleştirmişti. Geçtiğimiz gün yapılan antrenman sonrası basın mensuplarıyla konuşan Arda, "Bana futbolu bıraktırdınız, jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." ifadesini kullandı.

Ne yaptın Arda Turan! Bu sözlerle ne demek istedi?
Arda Turan

Arda Turan

TR Türkiye
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Fatih Terim'in ayrılığı sonrası kadro dışı kalacağı konuşulan Arda Turan, Galatasaray'ın 2 maçında kamp kadrosuna bile giremedi. Bunların üstüne Fatih Terim'i ziyaret ederek tecrübeli hocayla fotoğraf paylaşan Arda, Galatasaray'ın gündemine oturmuştu.

"O RESMİ PAYLAŞARAK HATA YAPTI"

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Arda'nın paylaştığı fotoğraf ile konuşan Burak Elmas, "Arda’nın Fatih hocayla birlikte olmasıyla ilgili hiçbir rahatsızlık duymadım. Ama kaptan olarak, içinden geçilen bu hassas dönemde, mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde, kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum. Fatih hocayla kişisel ilişkisi var, istediği zaman görüşebilir. Bununla ilgili bir düşüncem yok ama bence o resmi paylaşarak hata yaptı. Galatasaray kaptanı olarak, daha sorumlu davranmasını beklerdim.” ifadelerini kullanmıştı.

ARDA, ANTRENMAN SONRASI İLGİNÇ KONUŞTU

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Antrenman sırasında yanlarından geçtiği muhabirlere takılan deneyimli futbolcu, "Bana futbolu bıraktırdınız, jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." ifadesini kullandı. Arda Turan, "Kimi götüreceksin kaptan?" şeklindeki soruya ise yanıt vermedi. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bu sezon sona erecek Turan'ın futbol kariyerini bitireceği iddia edilmişti.


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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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