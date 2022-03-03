Ne yaptın Arda Turan! Bu sözlerle ne demek istedi?

Fatih Terim'in ayrılığı sonrası kadro dışı kalacağı konuşulan Arda Turan, Galatasaray'ın 2 maçında kamp kadrosuna bile giremedi. Bunların üstüne Fatih Terim'i ziyaret ederek tecrübeli hocayla fotoğraf paylaşan Arda, Galatasaray'ın gündemine oturmuştu.

"O RESMİ PAYLAŞARAK HATA YAPTI"

Arda'nın paylaştığı fotoğraf ile konuşan Burak Elmas, "Arda’nın Fatih hocayla birlikte olmasıyla ilgili hiçbir rahatsızlık duymadım. Ama kaptan olarak, içinden geçilen bu hassas dönemde, mevcut hocasının ekstra haksız eleştiriye tabi tutulduğu bu dönemde, kaptan olarak öyle bir resmi koymaması gerektiğini düşünüyorum. Fatih hocayla kişisel ilişkisi var, istediği zaman görüşebilir. Bununla ilgili bir düşüncem yok ama bence o resmi paylaşarak hata yaptı. Galatasaray kaptanı olarak, daha sorumlu davranmasını beklerdim.” ifadelerini kullanmıştı.

ARDA, ANTRENMAN SONRASI İLGİNÇ KONUŞTU

Antrenman sırasında yanlarından geçtiği muhabirlere takılan deneyimli futbolcu, "Bana futbolu bıraktırdınız, jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." ifadesini kullandı. Arda Turan, "Kimi götüreceksin kaptan?" şeklindeki soruya ise yanıt vermedi. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bu sezon sona erecek Turan'ın futbol kariyerini bitireceği iddia edilmişti.



