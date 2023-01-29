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Ne yaptın Enner Valencia! 5 şut attı, 4'ü gol oldu ve taraftar çıldırdı!

29.01.2023 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte puanını 44'e yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 4 puan arkasında 2. sırada yer alarak takibine devam etti. Kasımpaşa karşısında yıldızlaşan oyuncu ise Enner Valencia oldu. İşte detaylar...

Ne yaptın Enner Valencia! 5 şut attı, 4'ü gol oldu ve taraftar çıldırdı!

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, teknik direktörlüğünü Selçuk İnan'ın yaptığı Kasımpaşa'yı konuk etti. Sarı - lacivertliler, Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 1-0 geriye düşmesine rağmen 5-1'lik galibiyetle ayrıldı ve üst üste 3. kez kazandı.

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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 37 (P), 39, 52 ve 70. dakikalarda Enner Valencia ile 90+2. dakikada Michy Batshuayi kaydetti.

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Sarı - lacivertlilerin santrforu Valencia, attığı 4 golle takımını ve taraftarları coştururken dikkat çeken bir istatistiğe de imza attı.

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Ekvadorlu yıldız, maç boyunca çektiği 5 isabetli şutun 4'ünü gole çevirdi ve ekibinin galibiyetinde başrol oynadı.

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Öte yandan Enner Valencia, attığı bu maçta 4 kez fileleri sarsarak gol sayısını 19'a çıkardı ve krallık yarışındaki liderliğini sürdürdü.

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