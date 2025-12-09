Ne yaptın İlkay! Monaco maçında yüzde 99'lk gol şansından yararlanamadık

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak adına çok kritik bir deplasmana konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı giren temsilcimiz önemli bir şanstan yararlanamadı.

İLKAY GÜNDOĞAN ZORU BAŞARDI!

Galatasaray İlkay Gündoğan ile gole çok yaklaştıpic.twitter.com/uUBZPzbLa1 — Mynet (@mynet) December 9, 2025

Sol kanattan Barış Alper Yılmaz ile gelen Galatasaray atağa başladı. Ardından Barış Alper sol kanattan bindiren Jacobs'u gördü. Senegalli futbolcu hiç beklemeden topu penaltı noktasındaki İlkay Gündoğan'ı gördü. Oldukça müsait bir pozisyonda olan İlkay Gündoğan yüzde 99'luk gol pozisyonundan yararlanamadı.

KAZANIRSAK BÜYÜK AVANTAJ ELDE EDECEĞİZ!

Temsilcimiz Galatasaray bu maçı kazanması halinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmayı neredeyse garantilerken, ilk 8 için de yarışını sürdürecek.