SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Ne yaptın İlkay! Monaco maçında yüzde 99'lk gol şansından yararlanamadık

Şampiyonlar Ligi'nin 6.haftasında Galatasaray Fransa'da Monaco'ya konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip karşılaşmaya hızlı başlarken, maçın henüz 13.dakikasında gole çok yaklaştı.

Ne yaptın İlkay! Monaco maçında yüzde 99'lk gol şansından yararlanamadık
Burak Kavuncu

Temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmak adına çok kritik bir deplasmana konuk oldu. Karşılaşmaya hızlı giren temsilcimiz önemli bir şanstan yararlanamadı.

İLKAY GÜNDOĞAN ZORU BAŞARDI!

Sol kanattan Barış Alper Yılmaz ile gelen Galatasaray atağa başladı. Ardından Barış Alper sol kanattan bindiren Jacobs'u gördü. Senegalli futbolcu hiç beklemeden topu penaltı noktasındaki İlkay Gündoğan'ı gördü. Oldukça müsait bir pozisyonda olan İlkay Gündoğan yüzde 99'luk gol pozisyonundan yararlanamadı.

KAZANIRSAK BÜYÜK AVANTAJ ELDE EDECEĞİZ!

Ne yaptın İlkay! Monaco maçında yüzde 99 lk gol şansından yararlanamadık 1

Temsilcimiz Galatasaray bu maçı kazanması halinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'e kalmayı neredeyse garantilerken, ilk 8 için de yarışını sürdürecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransızlar Galatasaraylı topçularla Monacolu futbolcuları karşılaştırdı! Fransızlar Galatasaraylı topçularla Monacolu futbolcuları karşılaştırdı!
G.Saray taraftarları her şeyi göze aldı! Monaco'da şok hareketG.Saray taraftarları her şeyi göze aldı! Monaco'da şok hareket
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İlkay Gündoğan son dakika şampiyonlar ligi Monaco Galatasaray Monaco-Galatasaray maçı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Suriye'de ordu teyakkuzda! Şara kamuflajı giydi

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Samsun'da korkunç olay! Boşanmış çift otomobilde ölü bulundu

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Mert Hakan, Murat Sancak, Metahan Baltacı... Mahkeme kararını verdi

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Eşinden şiddet gördüğünü açıkladı!

Cumayı işaret etti! İddialı asgari ücret çıkışı

Cumayı işaret etti! İddialı asgari ücret çıkışı

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.