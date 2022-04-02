Ne yaptın İrfan Can Kahveci! Yılın golüne aday...

Son dakika: Fenerbahçe'nin Kayserispor deplasmanına konuk olduğu mücadeleye İrfan Can Kahveci damga vurdu. Sarı - lacivertli futbolcu, takımının 3. golünde muhteşem bir vuruşa imza attı.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, sarı - lacivertli takımı 3-0 öne geçiren golü kaydetti.

İrfan Can'ıngol vuruşu ise izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Milli futbolcu, kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden yaptığı vuruşla kaleci Lung'u avladı.

GOL SEVİNCİNDE İLGİNÇ AN

Attığı gol sonrasında topu almak isteyen İrfan Can Kahveci'ye top toplayıcı çocuğun tepkisi oaly oldu. Top toplayıcı çocuk; topu alıp, golü eşine hediye etmek isteyen İrfan Can'a eliyle 'git' işareti yaptı ve Fenerbahçeli futbolcunun bu isteğini geri çevirdi.

SOSYAL MEDYADA ÖVGÜLER

Karşılaşmanın ilk yarısında kaçırdığı gol sonrasında taraftarların tepkisini çeken İrfan Can Kahveci, bu golün ardından ise övgü topladı. Sarı - lacivertli futbolseverler, yıldız futbolcu için "Topa vurmadan gol olacağını biliyorduk. Yılın golüne aday." şeklinde yorumlarda bulundu.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)



