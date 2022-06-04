Ne yaptın Messi! Sosyal medyada rezil rüsva oldu...

Finalissima 2022'de İtalya ile Arjantin kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadeleyi Arjantin 3-0'lık skorla kazandı. Tangoculara galibiyeti getiren golleri Messi'nin asistiyle 28. dakikada Lautaro Martinez, 45. dakikada Angel Di Maria ve 90+4'te yine Messi'nin asistiyle Dybala attı.

Karşılaşmada Lionel Messi oynadığı futbolla göz doldurdu ve Arjantin'in galibiyete uzanmasında önemli rol oynadı. Arjantin bu sonuçla beraber Finalissima 2022'nin sahibi oldu.

MESSI'DEN SKANDAL HATA

Instagram hesabından kupayı kazandıkları için bir paylaşım yapan Messi, aynı paylaşımın altında kendini tebrik etti. Başka hesaplardan kendine yorum yaptığı anlaşılan Messi adeta rezil oldu. Kısa süre içinde yorumu kaldıran Messi'nin bu paylaşımı her platformda gündem oldu.

FINALISSIMA NEDİR?

Finalissima, Büyük Final anlamına geliyor. Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonu olmak için oynanan karşılaşmaya verilen addır. UEFA ile CONMEBOL'un ortak düzenlediği Finalissima, kıtalar arası Süper Kupa anlamı taşıyor.



