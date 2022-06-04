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Ne yaptın Messi! Sosyal medyada rezil rüsva oldu...

04.06.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finalissima 2022'de Avrupa Şampiyonu İtalya ile Güney Amerika Şampiyonu Arjantin karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Tangocular Martinez, Di Maria ve Dybala'nın golleriyle 3-0 kazandı. Bu maçtan sonra Messi'nin yaptığı paylaşımda skandal bir olaya rastlandı. Instagram hesabından kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirten bir paylaşım yapan Messi, aynı gönderinin altına kendisini tebrik ettiği bir yorum yazdı. Olay kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı...

Ne yaptın Messi! Sosyal medyada rezil rüsva oldu...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Finalissima 2022'de İtalya ile Arjantin kozlarını paylaştı. Kıran kırana geçen mücadeleyi Arjantin 3-0'lık skorla kazandı. Tangoculara galibiyeti getiren golleri Messi'nin asistiyle 28. dakikada Lautaro Martinez, 45. dakikada Angel Di Maria ve 90+4'te yine Messi'nin asistiyle Dybala attı.

Karşılaşmada Lionel Messi oynadığı futbolla göz doldurdu ve Arjantin'in galibiyete uzanmasında önemli rol oynadı. Arjantin bu sonuçla beraber Finalissima 2022'nin sahibi oldu.

MESSI'DEN SKANDAL HATA

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Instagram hesabından kupayı kazandıkları için bir paylaşım yapan Messi, aynı paylaşımın altında kendini tebrik etti. Başka hesaplardan kendine yorum yaptığı anlaşılan Messi adeta rezil oldu. Kısa süre içinde yorumu kaldıran Messi'nin bu paylaşımı her platformda gündem oldu.

FINALISSIMA NEDİR?

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Finalissima, Büyük Final anlamına geliyor. Avrupa ile Güney Amerika'nın kıta şampiyonu olmak için oynanan karşılaşmaya verilen addır. UEFA ile CONMEBOL'un ortak düzenlediği Finalissima, kıtalar arası Süper Kupa anlamı taşıyor.


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Lionel Messi Instagram
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