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Ne yaptın Muslera! Dünya bu hatayı konuşuyor

17.11.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolivya'ya 3-0 kaybeden Uruguay'ın Dünya Kupası şansı çok azaldı, fatura Muslera'ya kesildi. Muslera, Messi'den yediği ilginç golün aynısını yedi. Takım kaptanı Godin, golden sonra Muslera'ya adeta fırça attı. Takım arkadaşları ve taraftarlar Muslera'ya en sonunda isyan etti.

Ne yaptın Muslera! Dünya bu hatayı konuşuyor
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçtiğimiz sezon Rize'de talihsiz sakatlık yaşayan ve yaklaşık 8 ay sahalardan uzak kalan Muslera, bir türlü eski görüntüsüne dönemedi. Galatasaray'da sezona hatalarla başlayan Muslera, son zamanlarda bunları törpülese de Uruguay Milli Takımı'nda toparlayamıyor.

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ELİNDEN KAÇIRDI

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Karşılaşmanın 29. dakikasında Carlos Arce'nin ortasında topu elinden kaçıran Muslera, kendi kalesine gol attı. Kaptan Godin, ağlara giden topu çıkarmaya giderken çılgına döndü. Muslera'ya söylendi.

HERKES İSYAN ETTİ

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Milli Takım'da neredeyse her maç bir skandal gol yiyen tecrübeli kalecinin artık formayı bırakması gerektiği şeklinde görüş belirtenler var. Muslera hakkında Uruguay'da yapılan bir caps, dünya genelinde spor siteleri sayfalarında adeta elden ele dolaştı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Bolivya Fernando Muslera Diego Godin
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